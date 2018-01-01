Сегодня состоится масштабное телешоу, посвященное бою Александра Усика

Один из лучших украинских боксеров попытается отстоять свои пояса

Сегодня, 27 января, состоится боксерский поединок украинца Александра Усика и латыша Майриса Бриедиса. Они встретятся в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии, который пройдет в Риге, пишет «Главком». Накануне боя в столице Латвии состоялась совместная пресс-конференция боксеров. Это последнее общение с прессой перед боем.

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Александр Усик

Один из лучших украинских боксеров попытается отстоять свои пояса

Сегодня, 27 января, состоится боксерский поединок украинца Александра Усика и латыша Майриса Бриедиса. Они встретятся в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии, который пройдет в Риге, пишет «Главком».

Накануне боя в столице Латвии состоялась совместная пресс-конференция боксеров. Это последнее общение с прессой перед боем.

Александр Усик приехал на встречу в прекрасном настроении и на все вопросы отвечал с юмором. «Я много сделал нового, и в субботу я это покажу, – пообещал украинский боксер. – Будем развлекать друг друга боксом! I am very feel!».

Поединок Усик – Бриедис в прямом эфире покажет телеканал «Интер» сегодня в 22:15. Трансляция боя состоится в специальном выпуске проекта «Большой бокс», который посвящен 10-летию бокса на «Интере». В юбилейной программе телезрителей ждет много сюрпризов.

10 интересных фактов о проекте «Большой бокс»:

1. Бокс в эфире «Интера» появился в 2008 году. Сначала это были просто трансляции боев топовых украинских боксеров. Первым поединком, за которым в прямом эфире наблюдали зрители канала, стал бой Владимира Кличко против россиянина Султана Ибрагимова. Победу тогда одержал украинский боксер и стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по трем версиям – IBF, IBO и WBO.

2. «Большой бокс» как отдельный телепроект появился в 2011 году. Студия программы стала площадкой, где спортивные эксперты могут высказывать свои мнения и обмениваться прогнозами по поводу боксерских поединков.

3. Бессменный ведущий «Большого бокса» – Роман Кадемин. По его словам, до начала работы над проектом он не имел представления, какой титанический труд проделывают боксеры на пути к мировой славе и чемпионским титулам. Чтобы лучше понять людей, о которых он рассказывает в эфире, телеведущий начал ходить на индивидуальные занятия по боксу.

4. Проект «Большой бокс» в 2012 году получил телевизионную премию «Телетриумф» в номинации «Лучшая спортивная программа».

5. В студии «Большого бокса» побывало много иностранных звезд спорта. Среди них: бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе – британец Леннокс Льюис, интерконтинентальный чемпион по версии WBO – американец Тони Томпсон, спарринг-партнер братьев Кличко – Ола Афолаби, бывший тренер Кличко и Усика – Джеймс Али Башир.

6. Помимо боксеров и спортивных экспертов, гостями программы становятся и музыкальные звезды. Например, в 2013 году в студии «Большого бокса», посвященного поединку Владимира Кличко и Александра Поветкина, были Александр Розенбаум и Джамала, исполнявшая гимн Украины перед этим боем.

7. Самыми популярными среди украинцев поединками за всю историю бокса на «Интере», конечно же, стали бои с участием братьев Кличко.

ТОП-3 поединков по аудитории 18+ (Украина):

- Поединок Виталия Кличко против Дерека Чисоры 18 февраля 2012 года собрал у экранов 10 млн телезрителей (рейтинг ­– 20,82%, доля – 71,62%).

- Рейтинг боя Владимир Кличко – Дэвид Хэй 2 июля 2011 года – 20,45%, доля – 73,03%. За этим противостоянием следили почти 9,5 млн зрителей.

- Трансляция поединка Владимир Кличко – Александр Поветкин 5 октября 2013 прошла на «Интере» с рейтингом 19,47%, доля – 55,71%. Его посмотрели почти 11 млн украинцев.

8. Самый продолжительный эфир «Большого бокса» длился 6 часов! Он состоялся в сентябре 2016 года и был посвящен поединку Александра Усика против поляка Кшиштофа Гловацки. Программа началась в 20:30 и закончилась в два часа ночи.

9. Самым сложным для команды и экспертов «Большого бокса» стал эфир от 28 ноября 2015 года. В тот вечер Владимир Кличко проиграл поединок Тайсону Фьюри и потерял звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO, WBA. Тогда все настолько были уверены в победе нашего чемпиона, что результат боя поверг участников программы в шок. И после завершения трансляции поединка в студии на некоторое время повисла мертвая тишина.

10. Случаются в «Большом боксе» веселые казусы и даже розыгрыши. Например, однажды команда проекта в прямом эфире разыграла боксера Виктора Постола. Он пришел в студию программы накануне боя Кличко – Фьюри. А перед тем поединком британский боксер всячески провоцировал украинца, даже наряжался в костюм Бэтмена. Чтобы подшутить над Постолом, наняли актера, одели его в супергероя – и в таком виде он внезапно появился перед Виктором, да еще и начал «наезжать» на боксера. Спортсмена эта шутка, конечно, застала врасплох. Зато повеселила остальных гостей и телезрителей.