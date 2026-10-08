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Селін Діон спіткнулася та впала прямо під час концерту в Парижі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Селін Діон зʼявилася на сцені у блискучому костюмі
фото: Іnstagram.com/celinedion

Селін Діон перебуває у концертному турі після тривалої перерви через хворобу

Переможниця Євробачення-1988, канадська співачка Селін Діон впала на сцені. Інцидент стався у Парижі під час одного з концертів артистки. Як розповідає «Главком», кадри з концерту потрапили у мережу.

Селін Діон після тривалої перерви у своїй карʼєрі нещодавно повернулася на сцену. Нині в неї триває тур із концертами Францією. На одному з виступів співачка показалася у вишуканому костюмі зі штанами на гострих підборах.

Під час виконання пісні «Dans un autre monde» співачка спіткнулася та впала на підлогу. Зокрема, під час падіння можна помітити, що артистка, ймовірніше, послизнулася через гладку поверхню та гострі підбори.

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Однак, втративши рівновагу, співачка не розгубилася та показала палець дороги, повідомивши глядачам, що з нею все добре. А через декілька секунд піднялася та продовжила виступ.

Селін Діон віднедавна почала знову виступати на сцені. У вересні співачка дала великий концерт у Парижі, який зібрав 30 тис. глядачів. На повернення зірки шанувальники чекали шість років, адже виконавиця боролася зі складною хворобою.

Селін Діон розпочала свій тур із Парижу на арені La Plenitude. Цей концерт для Селін Діон був першим після шести років перерви. Під час лікування зірка виходила на сцену кілька разів, зокрема на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі у липні 2024 року. Це був перший виступ після оголошення діагнозу. Також співала на модному показі в Ер-Ріяді у листопаді 2024 року.

До слова, нещодавно Селін Діон зʼявилася на події Le Défilé від бренду L’Oréal Paris під час Тижня моди у Парижі. Поява зірки під час шоу була неочікуваною не лише для глядачів, але й для гостей та моделей. Співачка вийшла на подіум наприкінці шоу в довгій чорній сукні та виконала свій хіт «I’m Alive». Після виступу до неї приєдналися учасниці показу.

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Теги: Селін Діон концерт відео Париж

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