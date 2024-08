Селін Діон обурена тим, що Трамп використав її пісню з «Титаніка»

My Heart Will Go On, одна з найвідоміших пісень Селін Діон, прозвучала на передвиборчому мітингу Трампа

Артисти неодноразово виступали проти використання своєї творчості на політичних заходах американського експрезидента

Команда співачки Селін Діон звинуватила колишнього президента США Дональда Трампа в тому, що він без дозволу використав пісню My Heart Will Go On на своєму передвиборчому мітингу. Відповідну заяву команда опублікувала в соцмережі X.

«Це використання жодним чином не є дозволеним, і Селін Діон не схвалює це чи будь-яке подібне використання. І, серйозно, ця пісня?», – йдеться в заяві.

Команда Трампа наразі не відреагувала на це звинувачення.

До відома, My Heart Will Go On – одна з найвідоміших пісень Селін Діон. Вона була саундтреком фільму «Титанік» 1997 року, у якому головну роль зіграли Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет.

Зазначимо, що це не вперше виконавці та гурти скаржаться на те, що Трамп використовує їхні пісні на передвиборчих мітингах. Так, Ніл Янг заперечував проти того, щоб Трамп використовував його пісні, а у 2020 році Rolling Stones погрожували йому судовим позовом після того, як пісня You Can't Always Get What You Want прозвучала на політичному мітингу в Талсі, штат Оклахома.

Як зазначає BBC, політикам США не завжди потрібен прямий дозвіл артистів, щоб використовувати їхню творчість на таких заходах. Їхні кампанії можуть купувати пакети ліцензій від організацій, що займаються правами на музику. Однак артисти мають право видалити свою музику з цього списку.

Нагадаємо, що кандидатка у президенти США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа у трьох ключових штатах, від яких часто залежить результат виборів.

До слова, нинішний лідер США Джо Байден сумнівається, що передача влади у його країні буде мирною, якщо Трамп програє.