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Момент влучання дрона у багатоповерхівку в Києві потрапив на відео

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Момент влучання дрона у багатоповерхівку в Києві потрапив на відео
Дим над будинком після влучання дрона
скриншот відео

На опублікованих кадрах видно, як дрон летить над містом, знижує висоту та цілеспрямовано влучає в багатоповерхівку

У мережі з'явилося відео прямого влучання ворожого безпілотника у 22-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва під час чергової атаки. Про це повідомляє «Главком»

На опублікованих кадрах видно, як дрон летить над містом, знижує висоту та цілеспрямовано влучає в багатоповерхівку. Одразу після цього лунає потужний вибух, і над місцем прильоту здіймається густа хмара диму.

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Нагадаємо, унаслідок влучання в будинку сталося руйнування конструкцій на рівні 11-12 поверхів та виникла пожежа. За попередніми даними ДСНС, постраждали чотири особи, а вогнеборцям вдалося врятувати 23 мешканців.

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Теги: вибух Київ будинок відео дрон

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