Момент влучання дрона у багатоповерхівку в Києві потрапив на відео

На опублікованих кадрах видно, як дрон летить над містом, знижує висоту та цілеспрямовано влучає в багатоповерхівку

У мережі з'явилося відео прямого влучання ворожого безпілотника у 22-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва під час чергової атаки. Про це повідомляє «Главком»

На опублікованих кадрах видно, як дрон летить над містом, знижує висоту та цілеспрямовано влучає в багатоповерхівку. Одразу після цього лунає потужний вибух, і над місцем прильоту здіймається густа хмара диму.

Нагадаємо, унаслідок влучання в будинку сталося руйнування конструкцій на рівні 11-12 поверхів та виникла пожежа. За попередніми даними ДСНС, постраждали чотири особи, а вогнеборцям вдалося врятувати 23 мешканців.