Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії

Куйбишевський НПЗ розташований у Самарі, приблизно за 900 км від українського кордону

У Самарській області Росії вночі повідомили про атаку безпілотників на Куйбишевський нафтопереробний завод. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа, про що свідчать оприлюднені в мережі відео. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на osint та моніторингові канали worldmilitares, Supernova+ та Exilenova+.

Куйбишевський НПЗ розташований у Самарі та входить до Самарської групи підприємств «Роснафти». Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних заводів Поволжя. Його проєктна потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві автомобільного бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

За даними «Роснафти», підприємство переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області. На заводі працюють установки каталітичного крекінгу, каталітичного риформінгу, гідроочистки, ізомеризації та гідрокрекінгу. Частина цих технологій дає змогу отримувати компоненти для високооктанового пального. Загалом завод випускає близько 30 видів продукції.

Завод із воєнною історією

Куйбишевський НПЗ почали будувати у 1943 році, коли Радянський Союз перебував у стані війни з нацистською Німеччиною. Першу нафту підприємство переробило вже у вересні 1945 року. Через 70 років після запуску на заводі повідомляли про переробку 400-мільйонної тонни нафти.

Підприємство неодноразово проходило масштабну модернізацію. Серед нових об'єктів – установка ізомеризації, комплекс каталітичного крекінгу, установка виробництва метил-трет-бутилового ефіру та інші технологічні комплекси. Модернізація була спрямована, зокрема, на збільшення випуску світлих нафтопродуктів і виробництво пального стандарту Євро-5.

Ще одна особливість Куйбишевського НПЗ – його місце у великому Самарському нафтопереробному вузлі: удари по сусідніх об'єктах цього кластера можуть впливати на загальні можливості з переробки нафти в усьому регіоні.

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Попередні атаки вже зупиняли роботу

Куйбишевський НПЗ уже був ціллю ударів безпілотників. У березні 2024 року після атаки на підприємстві загорілася колона первинної переробки нафти. Наступного дня повідомлялося про пошкодження установки АВТ-4, через що переробний цикл нафти зупинився.

28 серпня 2025 року Куйбишевський НПЗ знову атакували безпілотники. Повідомлялося про пожежу та подальше призупинення роботи підприємства. Того разу, за даними російських джерел, завод атакували щонайменше 29 дронів.

Ще один масштабний удар стався 10 червня 2026 року. За даними Reuters, після атаки «Роснафта» зупинила переробку нафти на Куйбишевському НПЗ. Пошкоджень зазнали обидві основні установки первинної переробки – АВТ-4 та АВТ-5. Кожна з них здатна переробляти близько 73 тис. барелів на добу, або приблизно 10 тис. тонн нафти. У 2024 році підприємство переробило 4,7 млн тонн сировини, отримавши 800 тис. тонн бензину та 1,4 млн тонн дизельного пального.

Раніше «Главком» повідомляв, що після червневої атаки обидві установки первинної переробки Куйбишевського НПЗ припинили роботу. Матеріал «Главкома» про наслідки удару також містив дані про потужність установок та обсяг переробки підприємства.

Чому важливий Самарський вузол

Куйбишевський НПЗ – лише один із трьох великих заводів «Роснафти» в Самарській області. До цієї групи також входять Новокуйбишевський та Сизранський НПЗ. Усі вони вже потрапляли під удари безпілотників. У червні 2026 року Reuters називав Куйбишевський НПЗ частиною самарського нафтопереробного вузла «Роснафти». На той момент Сизранський завод уже перебував у простої після попередньої атаки, а Новокуйбишевський працював зі зниженою потужністю.

Нагадаємо, у червні після атаки безпілотників Куйбишевський НПЗ уже зупиняв переробку нафти. Пошкодження двох установок первинної переробки тоді призвели до зупинки виробничого циклу.