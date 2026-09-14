«Книжкова країна» змінює формат: у Києві відбудеться понад 40 подій (програма)

До програми увійшли зустрічі з письменниками, презентації новинок, літературні дискусії, розмови про жанри та окремі книжки, а також концерт

Команда фестивалю «Книжкова країна», який перенесли на весну через загострення безпекової ситуації у столиці, разом із партнерами проведе у Києві серію заходів під назвою «Дні Книжкової країни». Про це повідомили організатори фестивалю, інформує «Главком».

Фестиваль «Книжкова країна» мав відбутися 17-20 вересня на ВДНГ, але його перенесли на квітень через посилення російських обстрілів Києва. Утім, події, які готували для програми, частково відбудуться 18, 19 та 20 вересня у книгарнях Readeat, «Наш Формат», «Книгарня Є», «КнигоЛенд», «ВСЛ», Book.ua та Book.ua Space на ВДНГ.

До програми увійшли зустрічі з письменниками, презентації новинок, літературні дискусії, розмови про жанри та окремі книжки, а також концерт. Вхід на всі події вільний. Повна програма доступна на сайті «Книжкової країни».

Як розповіла керівниця фестивалю Алла Рибіцька в коментарі «Читомо», події для нової програми відбирали за трьома критеріями: безпекою, можливістю провести захід поза ВДНГ та готовністю організаторів і учасників.

«Уперше наші події розкидані по всьому місту. Звернутися до цього нас змусила ситуація, але формат вийшов справді цікавий: розподілена програма, спільний гід, за яким можна скласти собі маршрут на три дні. Для нас це експеримент, та ми сподіваємось, «Дні Книжкової країни» стануть підтримкою і видавцям, і читачам», – наголосила вона.

При цьому, за словами Алли Рибіцької, «Дні Книжкової країни» не замінюють сам фестиваль:

«Ми точно повертаємо все, що готували для «Загадкової», – ця історія нікуди не поділася, вона просто чекає свого часу. Утім, понад сорок подій ми проведемо вже зараз, тож квітнева програма неминуче оновиться».

Ключові події за днями

18 вересня (середа):

Readeat: Розмова «Хто тут справжній монстр?» за участі блогерки Анни Северин та представниці B&H Film Distribution Марʼяни Іванчихіної про психологію персонажів напередодні прем'єри фільму «Веріті» за романом Коллін Гувер.

«КнигоЛенд»: Перформанс Bunny Horror Show та обговорення романів Мони Авад «Зайчик» і «Ми тебе любимо, Зайчику» (спікерки: письменниця Серафіма Біла та літературознавиця Богдана Романцова).

Book.ua Space (ВДНГ): Камерний концерт «Тишком-нишком» за участі Тетяни Гончарової, лібретиста Миколи Бровченка та саунд-продюсера Костянтина Іоненка.

19 вересня

Церемонія Премії книжкових блогерів: Визначення найобговорюванішої перекладної книжки 2025–2026 років. Серед номінантів – «Затруєна чаша» Роберта Джексона Беннетта, «Чорти» Джо Аберкромбі, «Тисяча осяйних сонць» Халеда Госсейні, «Катабазис» Ребекки Кван та «Завіт води» Абрагама Верґіса.

Різні локації: Дискусії про українське фентезі, спадщину Софії Яблонської, презентація дебютної книжки Анастасії Бідонько «Шукай стежку з-під гори» та нової збірки Артема Чапая «Т-щастя».

ВДНГ: Розмова про Сергія Кузьмінського та гурт «Брати Гадюкіни» (Леся Антипенко та Юрій Рокецький).

Readeat (на Антоновича): Розмова про історію тюркських народів Південного Кавказу довкола книжки «Зникла цивілізація – непомічена катастрофа».

«КнигоЛенд»: Презентація першого ранобе видавництва Nasha Idea – «Мій щасливий шлюб».

20 вересня

Презентації та дискусії: Обговорення готики, презентація книжки Наталки Діденко «Записки синоптика», розмова про роман Морґан Монкомбль «Одна осінь, щоб тобі пробачити» та зустріч із Михайлом Бринихом.

Book.ua Space: Дискусія про феномен серії Рубі Діксон «Варвари крижаної планети» у Буктоці.

«Книгарня Є»: Зустріч з українськими авторками Мариною Ніцель, Владою Марі та Анастасією-Мартою Салабай про створення фентезійних світів.

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«Дні Книжкової країни»: розклад книжкових подій фото: Книжкова країна/Facebook

Про фестиваль «Книжкова країна»

«Книжкова країна» проходить на ВДНГ у Києві з 2024 року. П'ять попередніх сезонів відвідали понад 270 тисяч людей. Цьогорічний весняний фестиваль зібрав понад 71 тисячу гостей. Протягом чотирьох днів на ВДНГ пройшло понад 500 подій за участі близько 200 видавництв, книгарень, незалежних авторів і благодійних організацій.

Попередньо запланована осіння «Книжкова країна» отримала тему «Загадкова». Вона мала бути присвячена літературі, яка пробуджує уяву, відкриває простір для мрій і дозволяє бодай на мить відволіктися від реальності. У центрі уваги хотіли представити історії про магію, неймовірні збіги, кохання та внутрішню силу людини.