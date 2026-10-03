Куди сходити у Києві 5-11 жовтня: дайджест культурних подій

3-4 жовтня на ВДНГ відбудуться цікаві події для дітей і дорослих

Муніципальний академічний камерний хор «Гомін» виступить у столичній філармонії з оновленою програмою ретро-пісень

Наступного тижня, з 5 по 11 жовтня, у столиці пройде насичена культурна програма: від яскравих сольних концертів Наталії Могилевської та Shumei просто неба на ВДНГ до унікального живого багатоголосся хору «Гомін» у філармонії та повнокупольного шоу «КінОрганум» у планетарії. Поціновувачів театрального мистецтва чекають легендарна «Корсиканка» з Олесею Жураківською, колоритний «Сорочинський ярмарок» і драма про міграцію «Поїхати не можна залишитися», а шанувальники виставок зможуть відвідати інтерактивний простір «Тіло людини» та експозиції видатних українських митців.

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 5-11 жовтня.

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Концерти

Концерт хору «Гомін»

Муніципальний академічний камерний хор «Гомін» виступить у столичній філармонії з оновленою програмою ретро-пісень «Цей хор, цей хор мені щоночі сниться» 2.0.

Програма 2.0 увібрала досвід гастрольних виступів колективу, поєднавши інтимну лірику романсів із динамічними хоровими композиціями.

Головною особливістю виступу стане виключно живе багатоголосся без використання мікрофонів чи підсилювальної техніки в акустичному просторі філармонічного залу.

Коли: 5 та 6 жовтня 16:00 та 19:00.

Місце проведення: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2.

Наталія Могилевська з найкращими хітами на Feels Garden

У п'ятницю, 9 жовтня, у київському просторі Feels Garden на території ВДНГ відбудеться концерт співачки Наталії Могилевської з оновленою програмою найкращих хітів та нових пісень.

Співачка презентує адаптовану для локації Feels Garden шоу-програму, яка раніше пройшла з аншлагами понад 50 разів у різних містах України. Відвідувачів чекають відомі композиції, нові прем'єри та видовищні елементи виступу.

Коли: 9 жовтня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Виступ Shumei

У неділю, 11 жовтня, у столичному просторі Feels Garden на території ВДНГ відбудеться концерт співака та музиканта Shumei (Олега Шумея).

Захід пройде у форматі виступу просто неба. Упродовж вечора слухачі почують відомі композиції виконавця, серед яких «Тривога», «Вона була така», «Мальви», «Пробач» та «Біля тополі».

Коли: 11 жовтня, 19:00.

Мсце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Виставки

Виставка «Тіло людини»

«Тіло Людини» – це подорож усередину людського організму через десятки інтерактивних зон, реалістичні анатомічні моделі, мультимедійні інсталяції та технології майбутнього.

На площі понад 5 тис. кв. м ви зможете дослідити роботу серця, мозку, легенів, органів чуття, нервової та ендокринної систем, побачити людське тіло в масштабі, який неможливо відчути в підручнику чи на екрані.

На Вас чекають:

понад 19 тематичних зон людського організму

гігантські анатомічні експонати та моделі органів

інтерактивні експерименти та наукові демонстрації

VR та мультимедійні інсталяції

AI-аватари та цифрові помічники

медичні симулятори та практичні активності

лекторій з лікарями та науковцями

фотозони та унікальний контент для соціальних мереж

Коли: щодня з 10:00 до 20:00. Останній вхід – о 19:00.

Місце проведення: Інтерактивний простір, Львівська площа, 8А.

Виставка Владислава Шершевського «Свіже»

Виставковий проєкт «Свіже» занурює в художній світ Владислава Шерешевського, що сповнений різних, часто протилежних емоційних станів. У його творах співіснують гумор і трагізм, гротеск і лірика, радість життя й усвідомлення крихкості людини. Художник не розділяє сюжети на «високі» та «буденні» й уникає «правильних» інтонацій.

«Це свіже», – каже Шерешевський про нові роботи, створені за останні роки. А себе називає вправним пекарем, який «готує» кулінарні натюрморти, наповнені декількома шарами сенсів.

У Національному музеї «Київська картинна галерея» представлені пейзажі, натюрморти, портрети, рефлексії війни, що перетинаються та поєднуються в найнеочікуваніших варіаціях.

У дусі митців попарту художник позичає стилістику Ван Гога та зображає активними учасниками теперішності відомих історичних персон – Іллю Рєпіна, Івана Франка, Сергія Параджанова, Альберта Ейнштейна.

Коли: до 25 жовтня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Аліса Забой. Наймолодша шістдесятниця»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує виставковий проєкт, присвячений творчості скульпторки Аліси Забой – мисткині з кола українських шістдесятників, яка у 1968 році підписала «Лист 139-ти» на захист політичних в’язнів і зазнала 20-річної заборони на експонування своїх робіт.

В експозиції представлено 16 бронзових скульптур, серед яких присвята Аллі Горській «Пієта – ХХ ст.» (яку після виставки передадуть у дарунок музею), життєствердна робота «Зáспів» (демонструється вперше) та серія пластичних робіт «Марія». Експозицію доповнює слайд-шоу з архівних світлин про експедиції шістдесятників та діяльність хору «Гомін».

Коли: з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Музичні та літературні вечори

Орган під зорями «КінОрганум»

У Київському планетарії в межах мистецького проєкту ARTSpace відбудеться повнокупольний музичний концерт у форматі 360° «КінОрганум». Програма поєднує величне звучання органу, рояля та саксофона з електронними гармоніями та візуальними проекціями на одному з найбільших куполів Європи. На глядачів чекають відомі кінохіти в оригінальних аранжуваннях.

У концерті беруть участь:

Орган: Олена Болюх – лауреатка міжнародних конкурсів, яка активно гастролює в Україні та Європі;

Фортепіано: Євгеній Геплюк – викладач Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського;

Саксофон: Євгеній Жаку – композитор, мультиінструменталіст та оркестратор.

Коли: 10 жовтня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Театри

Вистава «Корсиканка»

Прем'єра вистави відбулася 20 років тому, і протягом цього часу постановка залишається однією з найпопулярніших у репертуарі театру. Попри висвітлення серйозних тем, вистава витримана в легкому гумористичному ключі.

У центрі сюжету – повалений імператор Наполеон, який перебуває у засланні на острові Святої Єлени, та корсиканка Жозефіна, яка раптово з'являється у його житті. Поява гості кардинально змінює будні колишнього правителя та повертає йому жагу до життя.

Головні ролі у виставі виконують заслужені артисти України Олеся Жураківська та Сергій Солодов.

Коли: 6 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра,

пр-т Броварський, 25.

Опера «Сорочинський ярмарок»

На сцені Київського національного академічного театру оперети відбудеться показ знаменитої вистави «Сорочинський ярмарок» за музикою Олексія Рябова. Постановка має міжнародні нагороди та залишається однією з найпопулярніших у репертуарі театру завдяки яскравій музиці, гострому гумору та видовищним масовим сценам.

В основу сюжету покладено колоритну атмосферу ярмаркового містечка, де переплітаються курйозні ситуації, народні звичаї, ярмаркові витівки, елементи містики та щирі почуття головних героїв. Постановка відтворює національні традиції, багатство мови та виразну сатиру.

Коли 11 жовтня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Поїхати не можна залишитися»

У Києві відбудеться показ актуальної вистави «Поїхати не можна залишитися», яка порушує питання еміграції, пошуку себе та суворої реальності трудової міграції.

Головний герой історії – Максим, випускник з юридичною освітою, який опиняється без роботи за фахом та стабільного заробітку в столиці. Попри наявність диплома, власного житла та нареченої, реальне життя виявляється далеким від мрій.

Прагнучи більшого та шукаючи кошти на весілля, Максим вирішує вирушити на заробітки до Польщі. Проте замість швидкого успіху на героя чекає зіткнення із суворими форс-мажорами закордонного життя.

Постановка пропонує глядачам осмислити тему ілюзій щодо життя за кордоном, впливу соціальних мереж на сприйняття реальності та знаходження власного шляху – виїхати чи залишитися й будувати майбутнє вдома.

Коли 11 жовтня, 14:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Вистава «Кайдашева сім'я»

У Києві відбудеться показ колоритної трагікомедії «Кайдашева сім’я» за мотивами славнозвісної повісті Івана Нечуя-Левицького. Постановку презентує театр «Срібний острів».

Вистава поєднує український колорит, влучний гумор та впізнавані життєві ситуації. Режисерський підхід та авторське інсценування дозволяють по-новому переосмислити глибокий зміст класичного твору, який залишається актуальним і сьогодні.

Ролі виконують: Михайло Герасимчук, Артем Янков, Каріна Лотоцька, Юрій Раєвський, Владислав Ващенко, Наталія Вороніна, Анастасія Андровська та Валерія Духота.

Коли: 11 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Сімейний вікенд на ВДНГ

У Національному комплексі «Экспоцентр України» (ВДНГ) відбудеться масштабна розважальна та культурна програма для дітей і дорослих.

У суботу, 3 жовтня, в Оранжереї можна буде розпочати день із йоги о 08:30 або 10:00.

У Universum Hall о 13:00 та 16:00 покажуть виставу «Децима».

Протягом обох днів Музей науки святкуватиме день народження з безкоштовними науковими шоу. Для дітей віком шести років вхід до музею також буде безкоштовним.

У Лемурашнику 3 жовтня створюватимуть зимові обереги, а 4 жовтня відбудеться інтерактивна лекція про історію Землі. Початок обох подій – о 16:00.

На Центральній алеї працюватиме маркет Made in Ukraine з товарами українських виробників.

Також 3-4 жовтня проходитиме Kyiv Tea Festival із дегустаціями, чайними церемоніями, лекціями та майстеркласами.

Кулдім запросить дітей приготувати мініпіцу разом із шефом, а «Сицилійський дворик» – провести вечір на терасі з Aperol. У Coffee Lover до 3 жовтня включно діятиме знижка 20% на зернову каву.

Коли: 3-4 жовтня.

Місце проведення: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1 / 1.