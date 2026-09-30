Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Археологи виявили сенсаційну знахідку під Парижем: що приховувала давня стіна (фото)

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Археологи виявили сенсаційну знахідку під Парижем: що приховувала давня стіна (фото)
Фрагмент давньої стіни, яку археологи виявили під час розкопок на території лікарні Отель-Дьє на острові Сіте в Парижі
фото:Hamid Azmoun, INRAP

Знахідка на острові Сіте може стати першим матеріальним підтвердженням існування галльської Лютеції, про яку писав Юлій Цезар

Археологи виявили під лікарнею Отель-Дьє на острові Сіте в Парижі фрагмент масивної стіни з каменю та дерева, яка могла бути частиною укріплень давньої Лютеції – поселення галльського племені паризіїв. Споруда збереглася приблизно на 20-метровій ділянці та має сліди сильного пожежі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на  Archaeology Magazine.

Розкопки на території лікарні тривають із лютого 2026 року. Археологи досліджують ділянку перед реконструкцією частини комплексу.

Стіна пережила пожежу понад дві тисячі років тому

Конструкція складається з кам'яних блоків і дерев'яних елементів, розташованих горизонтально. Така техніка характерна для галльських укріплень кінця залізної доби.

Поруч зі стіною дослідники знайшли обгоріле дерев'яне приміщення та вуглецьоване насіння. За спорудою розташована штучна платформа із піску та гравію завтовшки майже два метри. Також біля стіни виявили залізний наконечник галльського списа.

Перші результати радіовуглецевого аналізу деревини датують її періодом приблизно від 200 до 10 року до нашої ери. Цей діапазон охоплює 52 рік до нашої ери – час битви за Лютецію, яку описував Юлій Цезар.

Водночас французьке Міністерство культури наголошує: наразі немає підстав остаточно стверджувати, що знайдений вогонь пов'язаний саме з подіями 52 року до нашої ери. Дослідження мають встановити точний час спорудження та знищення стіни.

Де була Лютеція, про яку писав Цезар

Лютеція відома передусім із «Записок про Галльську війну» Юлія Цезаря. Він описував поселення паризіїв як укріплений населений пункт на острові Сени.

Проте археологічних доказів того, що галльська Лютеція розташовувалася саме на острові Сіте, досі бракувало. Через це існувала й інша версія – дослідники припускали, що поселення могло розташовуватися в районі сучасного Нантера.

Лютеція – давнє поселення паризіїв, галльського племені, яке жило на території сучасного регіону Іль-де-Франс. Про Лютецію відомо передусім із «Записок про Галльську війну» Юлія Цезаря. У 53 році до н.е. він згадував її як місце зборів галльських племен, а в 52 році до н.е. описав битву за Лютецію. За його свідченнями, укріплене поселення паризіїв - oppidum - розташовувалося на острові Сени.

Тривалий час історики пов'язували це поселення з островом Сіте - одним із центральних островів сучасного Парижа. Водночас археологічних доказів існування галльської Лютеції на острові досі бракувало, а серед можливих місць її розташування називали, зокрема, район сучасного Нантера.

Нова знахідка може стати важливим аргументом на користь острова Сіте. Якщо подальші дослідження підтвердять, що стіна була частиною укріплень Лютеції паризіїв, це стане першим настільки прямим археологічним свідченням розташування давнього поселення на місці сучасного Парижа.

Французьке Міністерство культури вже назвало знахідку винятковою та зазначило, що її подальше дослідження може суттєво змінити уявлення про походження Парижа.

Зберегти стіну безпосередньо на місці не планують через її крихкий стан та майбутню реконструкцію лікарні. Археологи зроблять її цифрову 3D-реконструкцію та знімуть форму для відтворення частини споруди. У перспективі реконструйований фрагмент із деякими оригінальними каменями планують представити в одному з паризьких музеїв.

Нагадаємо, нещодавно археологи знайшли на дні Середземного моря затонулий корабель віком понад дві тисячі років. Із судна вже дістали понад 6,5 тис. добре збережених керамічних виробів, які дослідники пов'язують із давнім містом Росос.

Читайте також:

Теги: історія Париж археологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Плющ (ліворуч) і майбутній президент України Леонід Кравчук у президії Верховної Ради
85 років від дня народження Івана Плюща. Моя історія
11 вересня, 19:13
Іван Плющ – 85. Спогади про особливого політика
Іван Плющ – 85. Спогади про особливого політика
11 вересня, 07:52
Науковці розгорнули масштабне дослідження, аби дізнатися більше про унікальну знахідку з могили вікінгів
У Данії археологи натрапили на рідкісну знахідку в могилі вікінгів (фото)
2 вересня, 14:39
Гжегож Браун молотом пошкодив пам'ятник українцям у Польщі
Скандальний польський політик молотом трощив пам'ятник УПА (відео)
11 вересня, 15:15
У Парижі туристи стикаються з прохолодним ставленням
Названо найменш гостинні країни та міста для туристів
13 вересня, 07:59
Селін Діон не втримала емоцій на початку свого виступу
Селін Діон дала перший концерт після багаторічної перерви через хворобу (відео)
14 вересня, 10:28
Фрагменти кераміки середньовічного та скіфського часу, знайдені на території затопленого села Кормань 13 вересня 2026 року
Кістка мамонта та давня кераміка: Дністер відкрив знахідки затопленого села
15 вересня, 14:28
Про свою спробу долучитися до тероборони дипломат не розповідав найближчим людям
«Ні дружина, ні син не знають, як я записувався в тероборону». 86-річний експосол відкрив давню таємницю
23 вересня, 02:27
Під час виступу Трамп також назвав Сі своїм другом і заявив про «справжню велику дружбу»
Трамп нагадав Сі Цзіньпіну, що США і Китай уже воювали разом
24 вересня, 18:16

Соціум

Захоплення літака Flydubai. Ще один рейс до Тель-Авіва перервав політ
Захоплення літака Flydubai. Ще один рейс до Тель-Авіва перервав політ
Археологи виявили сенсаційну знахідку під Парижем: що приховувала давня стіна (фото)
Археологи виявили сенсаційну знахідку під Парижем: що приховувала давня стіна (фото)
Пілот Flydubai міг планувати теракт і направити літак на хмарочоси – ЗМІ
Пілот Flydubai міг планувати теракт і направити літак на хмарочоси – ЗМІ
$9 тис. на місяць. Журналісти встановили швейцарську адресу родини ексміністра Галущенка
$9 тис. на місяць. Журналісти встановили швейцарську адресу родини ексміністра Галущенка
Захоплення літака Flydubai. ЗМІ з’ясували, чи були пілотами росіянин та українець
Захоплення літака Flydubai. ЗМІ з’ясували, чи були пілотами росіянин та українець
Захоплення літака Flydubai. Пілот міг намагатися вбити себе та пасажирів (відео) – ЗМІ
Захоплення літака Flydubai. Пілот міг намагатися вбити себе та пасажирів (відео) – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
83K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Сьогодні, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua