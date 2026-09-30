Археологи виявили сенсаційну знахідку під Парижем: що приховувала давня стіна (фото)

Фрагмент давньої стіни, яку археологи виявили під час розкопок на території лікарні Отель-Дьє на острові Сіте в Парижі

Знахідка на острові Сіте може стати першим матеріальним підтвердженням існування галльської Лютеції, про яку писав Юлій Цезар

Археологи виявили під лікарнею Отель-Дьє на острові Сіте в Парижі фрагмент масивної стіни з каменю та дерева, яка могла бути частиною укріплень давньої Лютеції – поселення галльського племені паризіїв. Споруда збереглася приблизно на 20-метровій ділянці та має сліди сильного пожежі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Archaeology Magazine.

Розкопки на території лікарні тривають із лютого 2026 року. Археологи досліджують ділянку перед реконструкцією частини комплексу.

Стіна пережила пожежу понад дві тисячі років тому

Конструкція складається з кам'яних блоків і дерев'яних елементів, розташованих горизонтально. Така техніка характерна для галльських укріплень кінця залізної доби.

Поруч зі стіною дослідники знайшли обгоріле дерев'яне приміщення та вуглецьоване насіння. За спорудою розташована штучна платформа із піску та гравію завтовшки майже два метри. Також біля стіни виявили залізний наконечник галльського списа.

Перші результати радіовуглецевого аналізу деревини датують її періодом приблизно від 200 до 10 року до нашої ери. Цей діапазон охоплює 52 рік до нашої ери – час битви за Лютецію, яку описував Юлій Цезар.

Водночас французьке Міністерство культури наголошує: наразі немає підстав остаточно стверджувати, що знайдений вогонь пов'язаний саме з подіями 52 року до нашої ери. Дослідження мають встановити точний час спорудження та знищення стіни.

Де була Лютеція, про яку писав Цезар

Лютеція відома передусім із «Записок про Галльську війну» Юлія Цезаря. Він описував поселення паризіїв як укріплений населений пункт на острові Сени.

Проте археологічних доказів того, що галльська Лютеція розташовувалася саме на острові Сіте, досі бракувало. Через це існувала й інша версія – дослідники припускали, що поселення могло розташовуватися в районі сучасного Нантера.

Лютеція – давнє поселення паризіїв, галльського племені, яке жило на території сучасного регіону Іль-де-Франс. Про Лютецію відомо передусім із «Записок про Галльську війну» Юлія Цезаря. У 53 році до н.е. він згадував її як місце зборів галльських племен, а в 52 році до н.е. описав битву за Лютецію. За його свідченнями, укріплене поселення паризіїв - oppidum - розташовувалося на острові Сени. Тривалий час історики пов'язували це поселення з островом Сіте - одним із центральних островів сучасного Парижа. Водночас археологічних доказів існування галльської Лютеції на острові досі бракувало, а серед можливих місць її розташування називали, зокрема, район сучасного Нантера.

Нова знахідка може стати важливим аргументом на користь острова Сіте. Якщо подальші дослідження підтвердять, що стіна була частиною укріплень Лютеції паризіїв, це стане першим настільки прямим археологічним свідченням розташування давнього поселення на місці сучасного Парижа.

Французьке Міністерство культури вже назвало знахідку винятковою та зазначило, що її подальше дослідження може суттєво змінити уявлення про походження Парижа.

Зберегти стіну безпосередньо на місці не планують через її крихкий стан та майбутню реконструкцію лікарні. Археологи зроблять її цифрову 3D-реконструкцію та знімуть форму для відтворення частини споруди. У перспективі реконструйований фрагмент із деякими оригінальними каменями планують представити в одному з паризьких музеїв.

Нагадаємо, нещодавно археологи знайшли на дні Середземного моря затонулий корабель віком понад дві тисячі років. Із судна вже дістали понад 6,5 тис. добре збережених керамічних виробів, які дослідники пов'язують із давнім містом Росос.