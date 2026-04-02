Легендарна переможниця Євробачення Селін Діон повертається на сцену після паузи

Ілля Мандебура
Селін Діон переживає непростий період у своїй творчій кар'єрі через проблеми зі здоров'ям
фото: Reuters

Головна зірка канадської музичної сцени виступить з серією концертів не на батьківщині

Всесвітньо відома канадська співачка Селін Діон офіційно оголосила про своє тріумфальне повернення на сцену після тривалої боротьби з рідкісним неврологічним розладом – синдромом м'язової скутості. Про це повідомляє «Главком» на соціальні мережі співачки.

Оголошення довгоочікуваного камбеку

У свій 58-й день народження, 30 березня 2026 року, зірка звернулася з радісною новиною до своїх прихильників в Instagram, назвавши її найкращим подарунком у житті. Повернення відбудеться у форматі серії концертів у Парижі на арені Paris La Défense, що вміщує 40 000 глядачів. Графік виступів спеціально розпланований із тривалими перервами для відпочинку, щоб співачка могла контролювати стан свого здоров'я.

Так, у вересні Діон виступить 12, 16, 19, 23, 26 та 30 числа, натомість у жовтні – 3, 7, 10 та 14 числа. Попередній продаж квитків розпочнеться 7 квітня, а загальний продаж – 10 квітня. Це будуть перші повноцінні сольні виступи Діон з березня 2020 року, коли її світове турне Courage було перервано спочатку пандемією, а потім важкою хворобою.

Шлях до одужання та попередній тріумф у Парижі

Селін Діон діагностували синдром м'язової скутості у 2022 році. Цей аутоімунний розлад викликає болісні спазми та скутість м'язів, що заважало їй не лише співати, а й навіть вільно пересуватися. Проте співачка не здалася: вона проходить інтенсивну фізичну та вокальну терапію п'ять днів на тиждень. «Я маю два варіанти: або тренуватися як атлет і працювати надзвичайно важко, або вимкнутися і все закінчиться. Я обрала працювати всім тілом і душею», – поділилася артистка.

Першим сигналом про готовність повернутися став її емоційний виступ на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, де вона виконала Hymne à l'Amour Едіт Піаф просто на Ейфелевій вежі. Напередодні нинішнього анонсу Париж знову підтримав зірку: на Ейфелевій вежі з'явився світловий напис Paris, je suis prête («Париж, я готова»).

Селін Діон і Євробачення

Повернення Селін Діон на велику сцену має особливе символічне значення для шанувальників Євробачення, адже саме цей конкурс свого часу став трампліном для її запаморочливої світової кар'єри. У 1988 році 20-річна франко-канадка представляла на конкурсі Швейцарію. Її виступ із піснею Ne partez pas sans moi у Дубліні став легендарним: Селін здобула перемогу, випередивши представника Великої Британії лише на один бал у драматичному фіналі голосування.

Саме після цього тріумфу розпочалося її стрімке сходження до статусу глобальної суперзірки, і співачку часто називають однією з найуспішніших «випускників» за всю історію існування шоу.  

Нагадаємо, що Селін Діон була обурена тим, що Трамп використав її пісню з «Титаніка»

Фронтмен відомого гурту розповів про службу сина в ЗСУ
Фанатка Козловського впала в яму, а Павліка тепер не пускають в Палац «Україна»? Як пройшов найбільший концерт весни
«Елітні ухилянти». Мережу збурила світлина Горбунова та Монатика
Герой «Холостяка» розійшовся з дівчиною та назвав причину розриву (фото)
Джамала розповіла, як її затримували в аеропорту за кордоном (відео)
Евакуація з потяга: Сумська та Борисюк розповіли, як репетирували у полі (відео)
