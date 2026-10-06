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80-річний чоловік з онуком підкорив мережу піснею «Ніч яка місячна» (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Володимир Карпенко зворушив українців своїм виступом
фото: кадр із відео

Володимир Карпенко у 1960-х роках виступав у хорі

80-річний мешканець села Вишевичі, що на Житомирщині, Володимир Карпенко розчулив мережу своїм співом. Чоловік виконав знамениту українську пісню «Ніч яка місячна». Відео з виступом українця зібрало тисячі переглядів та сотні коментарів, розповідає «Главком».

Відео з піснями у виконанні Володимира Карпенка у соцмережах публікує його онук, піаніст та композитор, 32-річний Олексій Карпенко. Цього разу він знову завітав в гості до свого дідуся та в дуеті виконали пісню «Ніч яка місячна». Олексій Карпенко акомпонував Володимиру Карпенку на фортепіано. «Їздив в село, привіз вам пісню у виконанні з дідусем», – зазначив піаніст.

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Спів 80-річного Володимира Карпенка підкорив глядачів у мережі. Користувачі відзначили красу голосу чоловіка, а також похвалили вибір пісні. Коментатори бажали пенсіонеру довгих років життя та здоровʼя:

  • «Неймовірний дует!»
80-річний чоловік з онуком підкорив мережу піснею «Ніч яка місячна» (відео) фото 1
фото: скриншот із Instagram
  • «Боже, як гарно співає! Просувайте дідуся! Буде зіркою інтернету. Нехай буде здоровим ще довгі роки».
80-річний чоловік з онуком підкорив мережу піснею «Ніч яка місячна» (відео) фото 2
фото: скриншот із Instagram
  • «Дуже гарний в дідуся голос, дай Боже багато років життя».
80-річний чоловік з онуком підкорив мережу піснею «Ніч яка місячна» (відео) фото 3
фото: скриншот із Instagram
  • «Дiдусю, браво 100 разiв! Здоров'я та божого благословiння!»

Також глядачі Володимира Карпенка зізналися, що його спів та виконання пісні «Ніч яка місячна» розчулили їх та навіть довели до сліз. Серед слухачів онука та його дідуся було чимало шанувальників саме цієї пісні.

  • «До сліз».
80-річний чоловік з онуком підкорив мережу піснею «Ніч яка місячна» (відео) фото 4
фото: скриншот із Instagram
  • «Я в захваті! Дуже люблю цю пісню! Дуже зворушливо!»
80-річний чоловік з онуком підкорив мережу піснею «Ніч яка місячна» (відео) фото 5
фото: скриншот із Instagram
  • «До сліз! Улюблена пісня мого дідуся. Завжди згадую його, як тільки чую цю пісню. Дякую».
80-річний чоловік з онуком підкорив мережу піснею «Ніч яка місячна» (відео) фото 6
фото: скриншот із Instagram
  • «Моя улюблена пісня».
80-річний чоловік з онуком підкорив мережу піснею «Ніч яка місячна» (відео) фото 7
фото: скриншот із Instagram
  • «Божественне виконання. Дякую Вам за цю пісню».
  • «Який неймовірний голос, ну прям дух замирає!»
80-річний чоловік з онуком підкорив мережу піснею «Ніч яка місячна» (відео) фото 8
фото: скриншот із Instagram
  • «Дуже люблю цю пісню. Співаємо її. Браво Вам!»

Зазначимо, цьогоріч Володимира та Олексій Карпенки взяли участь у конкурсі талантів на шоу «Україна має талант».

Нагадаємо, раніше ще одне відео із проникливим співом Володимира Карпенка підкорило соцмережі, зібравши понад 2 млн переглядів. Уродженець Житомирщини виконав знамениту композицію «Києве мій» під акомпанемент свого онука, піаніста та композитора Олексія Карпенка.

Зʼясувалося, прадід Володимира, Микола, співав у церковному хорі. Сам пан Володимир у 60-х роках здобув музично-хорову освіту, виступав у складі хору, а згодом керував Будинком культури у своєму селі Вишевичі.

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Теги: пенсіонери соцмережі співак відео Житомирщина

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