Скандал навколо пісень Степана Гіги. Блогер розкрив нові деталі та підтримав Fiїnkа

Ніколас Карма виконав на концерті пам’яті Степана Гіги його пісню «Достигають вишні»

Український блогер та співак Ніколас Карма, який брав участь у концерті пам’яті народного артиста Степана Гіги, заступився за співачку Fiїnka та заявив, що також не отримав дозволу від дітей Степана Гіги на виконання його пісні. Як пише «Главком», у соцмережах блогер підтвердив слова Fiїnka про те, що сім’я артиста нібито судилася зі співаком Нікітою Кисельовим.

За словами Ніколаса Карми, пісня Степана Гіги «Достигають вишні» в його виконанні сподобалася публіці після концерту. Тоді ж він запропонував передати 100% роялті родині й авторам композиції та отримати право виконувати її.

Зрештою він отримав дозвіл на те, щоб випустити пісню, однак тоді діти Степана Гіги повідомили йому, що зайняті вирішенням судових питань із Нікітою Кисельовим. «Квітослава мені зателефонувала і сказала, що пісня їм сподобалася, і вони хочуть дати мені дозвіл на її реліз, але пізніше, бо зараз вони будуть вирішувати судові питання з Нікітою. А подають в суд на Нікіту через те, що він незаконно випустив пісню «Вівтар» і виконує її на концертах. І через певний період повернуться до мого питання, щоб ми, все ж таки, змогли випустити пісню», – зазначив виконавець.

З того часу пройшло декілька місяців, і дозволу на виконання пісні Карма так і не отримав. Наразі менеджмент Степана Гіги не відповідає блогеру.

«Цей діалог відбувся ще в травні. Через два місяці, в липні, я написав знову, бо всі, хто хотів випустити пісню, вже давним давно випустили, що логічно, бо пройшло вже 4,5 місяці. Звісно ж мені було неприємно, адже навіть музиканти на весіллях та різні кавер-бенди, співають пісню, яку я переробив. Було зроблено нове звучання, запис, вкладені гроші, а в підсумку, цю пісню виконують всі хто хоче, на різних корпоративах, крім мене. І цю пісню, у моїй версії, навіть через 4,5 місяці, досі шукали, бо при пошуку «Ніколас Карма», топ запит з goole досі був «Достигає вишня». Але у відповідь- повний ігнор до сьогодні», – повідомив він.

Окремо Ніколас Карма висловив своє обурення щодо витрачених коштів та часу на запис і підготовку пісні до релізу. Також він зазначив, що його виступ було вирізано з відео концерту пам’яті Степана Гіги. «А нещодавно вийшло відео з концерту, з якого більшість виступів, в тому числі і мій, вирізали. Витрачений час, гроші та пророблено багато роботи щоб зробити оновлену пісню- а в результаті - випустити і виконувати пісню не можна, відео з концерту нема, відповідей і комунікації нема», – стверджує співак.

Тож, зі слів Ніколаса Карми, його, як і співачку Fiїnka, обманув менеджмент Степана Гіги, оскільки йому та виконавиці давали схожі пояснення, зокрема й про судовий процес зі співаком Нікітою Кисельовим. «Після слів Fiїnka я зрозумів, що мене обманули так само. І мені так само як і Fiїnka, говорили ідентичні речі про Нікіту та судовий процес. Тому, точно не треба звинувачувати Fiїnka у якійсь брехні. І Нікіта зі своєї сторони, теж написав, що це не правда і жодного судового позову в його сторону немає», – резюмував блогер.

Як писав «Главком», співачка Fiїnka, яка виконала пісню «Вівтар» на концерті пам’яті Степана Гіги, заявила, що отримала заборону на її виконання від родини артиста. У той час співак Нікіта Кісельов випустив цю пісню у власному виконанні та продовжує співати її на своїх концертах. Fiїnka також зауважила, що родина Степана Гіги повідомила їй про позов до суду на Нікіту Кісельова за виконання пісні.

Зауважимо, після коментаря Fiїnka Нікіта Кісельов вийшов на зв’язок та прокоментував ситуацію. За його словами, він має всі необхідні права на виконання пісні «Вівтар» та прокоментував інформацію про позов проти нього.