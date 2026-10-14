«Моє тіло завмерло». Ілона Гвоздьова опинилася під атакою дронів дорогою на роботу

Ілона Гвоздьова мешкає та працює у Києві

Учасниця шоу «Танців з зірками», українська хореографка Ілона Гвоздьова потрапила під обстріл, коли їхала на роботу 13 жовтня. Деталями інциденту танцівниця згодом поділилася у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

За словами Ілони Гвоздьової, коли вона їхала на своїй автівці, Київ почали атакувати російські безпілотники. Зокрема, киянка опинилася на дорозі, коли дрони збивали.

«Сьогодні по праву можу сказати, що це мій другий день народження. Дорогою до роботи я потрапила під шалений обстріл. На нашій місцевості збивали «Шахед», і він летів настільки низько, і взагалі все, чим його збивали, було настільки близько – просто над лобовим склом моєї автівки», – розповіла зірка.

Ілона Гвоздьова зізналася, що пережила значний стрес під час обстрілу. «Перехрестя, активний рух і моє тіло завмерло», – написала киянка у сторис.

Однак вона змогла привести себе до ладу за підтримки чоловіка. «Я відчула шалену гостру реакцію на стрес. На перехресті я не розгубилася, а коли зупинилася, відчула, що все моє тіло тремтить і мене не слухається. Подзвонила чоловіку, який допоміг мене стабілізувати – просто відволікаючи іншими розмовами, – поділилася Гвоздьова.

Нагадаємо, чоловік української хореографки Ілони Гвоздьової Іван Хом’ячук служить у ЗСУ. Нещодавно зірка вперше розповіла, чим саме займається її коханий у війську. Вона повідомила, що Іван Хом’ячук працює у сфері критично важливої військової інфраструктури.