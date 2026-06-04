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Скандал навколо концерту пам’яті Степана Гіги: співак Віталій Лобач звернувся до родини артиста

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Віталій Лобач виступав на концерті пам’яті Степана Гіги
фото: Іnstagram.com/vitalik_lobach

Віталій Лобач повідомив про обмеження авторських

Співак Віталій Лобач публічно звернувся до родини Степана Гіги. Артист заявив про проблеми з авторським правом на пісню, яку він виконав на концерті пам’яті Степана Гіги в Палаці спорту. Про це розповідає «Главком» із посилання на допис артиста.

Віталій Лобач підготував для концерту пам’яті Степана Гіги пісню, у яку вклав власні кошти для підготовки номера, аранжування та виступ. За його словами, наразі він зіштовхнувся із обмеженнями виконання цієї пісні. Зокрема, до свого допису він додав відео із виступом на концерті, де він виконує пісню Степана Гіги «Третій тост».

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«Хочу особисто звернутися до родини Степана Гіги. Мене запросили взяти участь у концерті пам’яті Степана Гіги в Палаці спорту. Я погодився з повагою до творчості артиста та разом із командою вклав власні кошти й ресурси у підготовку виступу До та під час підготовки жодних обмежень щодо подальшого виконання чи використання пісні озвучено не було. Ба більше, на самому концерті я отримав запевнення від Квітослави Гіги, що це питання буде врегульовано», – йдеться у дописі.

Співак Віталій Лобач публічно звернувся до родини Степана Гіги
Співак Віталій Лобач публічно звернувся до родини Степана Гіги
фото: Іnstagram.com/vitalik_lobach

Як пояснив артист, до концерту йому не повідомили, що після заходу він матиме обмеження у правах на пісню. Водночас для інших артистів було висунуто інші умови. Тож Віталій Лобач вимагає пояснень від родини Степана Гіги.

«Сьогодні ж лунає інша позиція. Зокрема, пролунала заява, що мій виступ слід вважати «подарунком сім’ї». Тоді виникає логічне питання: якщо це був подарунок, чому про це не повідомили до концерту, коли я вкладав свої кошти, час і працю? Також незрозуміло, чому в межах одного концерту до різних артистів були застосовані різні умови щодо подальшого використання пісень», – написав Віталій Лобач.

Віталій Лобач підготував для концерті пам’яті Степана Гіги пісню, проте згодом зіштовхнувся із обмеженнями авторських прав
Віталій Лобач підготував для концерті пам’яті Степана Гіги пісню, проте згодом зіштовхнувся із обмеженнями авторських прав
фото: Іnstagram.com/vitalik_lobach

Тож співака цікавить те, чому деякі артисти можуть випускати пісні Степана Гіги у своєму аранжуванні, а інші ні. Та чому йому не повідомили про ці умови заздалегідь, поки він не вклав у створення композиції свій ресурс та кошти. «Я хочу чесних і однакових правил для всіх артистів. І окремо хотів би отримати зрозумілі пояснення з цього питання від родини Степана Гіги та представників. Дякую», – додав виконавець.

Відповіді від родини Степана Гіги на звернення Віталія Лобача наразі немає.

Як розповідав «Главком», 28 березня, київський Палац Спорту перетворився на центр національної музичної єдності. Понад 50 провідних артистів зібралися на одній сцені, щоб вшанувати пам’ять легенди української естради – народного артиста України Степана Гіги, який пішов із життя у грудні 2025 року. Одним з найбільш яскравих став виступ Артема Пивоварова з кавером на культову «Яворину».

Також повідомлялося, український співак Нікіта Кісельов заспівав популярну пісню Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» на концерті пам’яті народного артиста. Виконання цієї пісні Нікітою Кісельовим стало хітом у мережі, українці були вражені новим звучанням пісні. 

Нагадаємо, Квітослава та Степан Гіга-молодший написали пісню-присвяту своєму батькові народному артисту України Степану Гізі. Діти Степана Гіги розповіли, що їхня нова пісня «Ти наш янгол» є присвятою їхньому легендарному батькові. Квітослава Гіга та Степан Гіга-молодший виконали пісню для свого батька у дуеті.

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Теги: концерт конфлікт Степан Гіга

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