Артисти-воїни привітали побратимів з Днем захисників і захисниць України (фото, відео)

Актори, співаки, гурти та інші відомі українці наразі служать у війську

Сьогодні, 1 жовтня, в День захисників і захисниць українці вітають військових з їхнім святом, дякуючи за захист та службу. До привітань у мережі долучилися зірки, які нині перебувають на фронті та стояли на захисті країни. «Главком» розповів, хто з артистів-воїнів привітав своїх побратимів та посестер.

«Антитіла»

Гурт «Антитіла» привітав побратимів із Днем захисників та захисниць. Музиканти з 2022 року служать у 30-му батальйоні ТрО Києва. Бійці брали участь у боях на Харківщині та Донеччині.

Гурт подякував побратимам та висловив повагу полеглим бійцям. «У День захисників і захисниць України найперше ми згадуємо побратимів, з якими зустріли широкомасштабне вторгнення. Дякуємо за хоробрість, самопожертву, сміливість стати на захист України. Дякуємо не лише за наміри, але й за достойні вчинки на фронті й в тилу, за приклад і наставництво, за впевненість і віру в перемогу. Також згадуємо тих, хто пішов у засвіти на щиті, в бою, і шануємо не лише словами, а й діями. Проявляючи це в турботі про їхніх дітей», – йдеться в дописі.

Також музиканти-військові побажали усім родинам захисників дочекатися своїх рідних з фронту та наголосили на ціні, яку український народ заплатив у цій війні.

«Підтримуємо Сили оборони України на різних напрямках і також дякуємо кожному і кожній, хто зараз на передовій, за те, що можемо писати ці рядки в незалежній, суверенній Україні! Ми ніколи не забудемо ціну, яку вже заплатив народ за право бути вільним, а тим більше не знецінимо подвиг захисників на фронті. Всіх, хто ще з 2014 року віддав своє життя чи здоровʼя заради того, щоб Україна вистояла. У цей день хочеться побажати, щоб всі свої дочекалися своїх вдома живими і неушкодженими. Побажати правильної перемоги і миру. Віримо, що так і буде!» – зазначили військові.

Гурт Sick Solution

Гурт Sick Solution поділився кадрами з фронту фото: Іnstagram.com/sicksolutionhc

Учасники вінницького метал-гурту Sick Solution також служать в ЗСУ. Музиканти перебувають у лавах 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Гурт також привітав одне одного з Днем захисників України. Учасників гурту спочатку обʼєднала музика, а згодом служба в одній бригаді.

«Сьогодні дуже важливий день, який обʼєднав нас чотирьох ще сильніше. Колись ці четверо черезосів знайшли себе в музиці, потім знайшли одне одного, тепер вже ми побратими по життю і звʼязок наш міцніше за сталь. Зі святом, дорогі Сіки», – йдеться у дописі.

Музиканти також звернулися до усіх військових та подякували їм за службу. «Вітаємо всіх причетних з днем захисників і захисниць України. Завдяки Вам, ми усі живемо, посміхаємось, граємо музику і відчуваємо, але не забувайте ніколи, яка висока ціна цього життя», – зазначили вони.

Олексій Тритенко

Заслужений артист України, актор-воїн Олексій Тритенко привітав побратимів та посестер із Днем захисників і захисниць. «Дорогі побратими та посестри! Щиро вітаю із Днем захисників і захисниць України, Покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. Тримаймо стрій, вшановуєм полеглих Героїв, продовжуємо лупати ту скалу. Бережіть себе. Разом до Перемоги! Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні! Честь», – написав актор. Олексій Тритенко служить у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Ярослав Грубич

фото: Yaroslav Grubych/Facebook

Син українського телеведучого Костянтина Грубича, військовий Ярослав Грубич також привітав захисників зі свята. Воїн звернувся до побратимів. «Ми пам'ятаємо, заради чого ми стоїмо і заради чого ми тримаємось. Друзі, я зараз знаходжуся в центрі Львова, в символічному місті, вважаю, де люди можуть відносно спокійно пройтися, випити каву, відчути себе в спокої. Але завдяки кому? Завдяки тим, хто віддає своє здоров'я, кінцівки. І найголовніше – це життя. Будь ласка, не забуваємо, шануємо ветеранів, військових, підтримуємо. Не тільки в День захисників і захисниць, а взагалі завжди, тому що боротьба триває», – сказав Грубич.

Військовий також висловився про мир та повернення тимчасово окупованих українських територій Росією. Разом із цим він подякував тим, хто допомагає армії.

«Я хочу, щоб ми не тільки у Львові, не тільки в Західній Україні, не тільки в безпечних відносно місцях могли отак пройтися по каву, піти по каву, пройтися вуличками, але і в Краматорську, в Донецьку, в Луганську. Тому тримаємо стрій. Дякую вам, побратима-посестри. Дякую всім, хто підтримує військо. З ним захисників-захисниць», – резюмував Ярослав Грубич.

Зазначимо, Ярослав Грубич дістав поранення на фронті, внаслідок чого втратив руку. Про те, що Ярослав Грубич став бійцем Збройних сил України, стало відомо в червні 2025 року. До мобілізації Ярослав працював оператором і режисером, зокрема займався документуванням війни.

Нагадамо, Володимир Зеленський перебуваючи на фронті, звернувся до українських військовослужбовців напередодні Дня захисників і захисниць України. Він подякував воїнам за оборону держави та наголосив, що саме на передовій формується стійкість України.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий привітав військовослужбовців із Днем захисників і захисниць України та подякував усім, хто нині боронить державу. Він наголосив, що захист України є справою різних поколінь.