Телеведуча Аліна Доротюк розповіла, як зменшила груди 10-го розміру (фото)

Аліна Доротюк: «Це найкраще рішення в моєму житті»

Українська журналістка та інтерв’юєрка Аліна Доротюк понад 10 років тому зробила операцію зі зменшення грудей. Ведуча зізналася, як наважилася та що підштовхнуло її позбутися 10-го розміру грудей. Цим вона поділилася в інтерв’ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

Аліна Доротюк зробила свою першу пластичну операцію у 2013 році – зменшення грудей. За словами журналістки, операція була складною та тривала понад п’ять годин.

Ведуча зауважила, що зменшення грудей було не її забаганкою, а показанням лікарів. Тоді розмір грудей впливав на здоров’я Доротюк, зокрема в неї з’явилися болі у спині, а також сутулість, яка є й досі. «Я була дуже худенька, не така, як зараз. Зараз я важу 65 кг, а тоді я 57 кг, з яких 7 кг важили груди. І болі в спині були жахливі, постійна сутулість. Вона в мене, до речі, досі трохи є як наслідок. Тому була така надскладна операція», – розповіла журналістка.

Аліна Доротюк до та після операції зі зменшення грудей фото: Іnstagram.com/dorotiuk_

Після операції Аліна Доротюк мала довгий та непростий період відновлення. До того ж після втручання було ускладнення. «Довго відновлювалася. Були ускладнення, дренажі. Це важко. Треба зважити всі за і проти», – зауважила жінка.

Раніше Аліна доротюк вже розповідала про свою операцію зі зменшення грудей. Серед наслідків важкого бюсту жінка мала не лише болі у спині, але й сильні мігрені та навіть постійне оніміння пальців

Крім зменшення грудей, Аліна Доротюк робила ринопластику з естетичних причин. «Хочу сказати, що це найкраще рішення в моєму житті, як і ринопластика. Я кажу: «Мені треба, щоб ніс залишився природним, але прибрати кінчик, який опускається, коли я посміхаюся, і горбинку». Все взагалі з естетичної точки зору», – пояснила жінка.

Водночас Аліна Доротюк зауважила, що більше не планує робити пластичних операцій. «На жодні. І більше не збираюся робити хірургічних втручань. Я вважаю, що твоє тіло – це твоє діло. І якщо жінці або чоловікові щось не подобається, він може вдосконалити певні недоліки», – висловилася вона.

Нагадаємо, українська співачка та популярна блогерка Анна Трінчер розповідала, чи сподобався їй результат пластичної операції на грудях. Зірка робила операцію зі збільшення грудей - мамопластику. Співачка зізнавалася, що почувається впевненішою та більш привабливою для себе після операції.