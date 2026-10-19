Victoria’s Secret Show 2026: найяскравіші виходи моделей і гучні повернення легенд (фото)

Зірки Victoria’s Secret знову засяяли на подіумі

У ніч на 19 жовтня в Лос-Анджелесі відбулося масштабне шоу Victoria’s Secret. На подіум вийшли легендарні ангели бренду, Розі Гантінгтон-Вайтлі знову засяяла на подіумі, а Кайлі Дженнер дебютувала. «Главком» зробив огляди виходів зіркових моделей та розповів найцікавіше з показу Victoria’s Secret.

Белла Хадід

Белла Хадід на подіумі Victoria’s Secret фото: Getty Images

Белла Хадід вийшла на подіум Victoria’s Secret у зеленому комплекті білизни з квітами та крилами лісової феї.

Белла Хадід дефілює у крилах Victoria’s Secret фото: Getty Images

Також вона мала ще один образ у білій білизні з прозорим пеньюаром. Проте прикрасою її образів стали величезні білі крила, створені з тієї самої тканини, що й пеньюар.

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Джіджі Хадід

Джіджі Хадід засяяла на подіумі Victoria’s Secret фото: Getty Images

Джіджі Хадід засяяла на подіумі Victoria’s Secret у сріблясто-рожевому образі. Стилісти підібрали для неї бра зі шлейфом і крила, оздоблені срібними та рожевими паєтками. Образ моделі доповнювали прикраси та туфлі на підборах у тон костюма.

Джіджі Хадід зі співачкою Тейт Макрей фото: Getty Images

Під час виходу Джіджі Хадід також дефілювала під живий виступ канадської співачки Тейт Макрей. Взаємодія артистки та моделі потрапила в об’єктиви фотографів, а їхня поява разом стала одним із яскравих моментів шоу.

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Адріана Ліма

Адріана Ліма повернулася на подіум Victoria’s Secret фото: Getty Images

Бразильська супермодель Адріана Ліма – одна з найвідоміших ангелів в історії Victoria’s Secret. Вона завершила кар’єру на подіумі бренду, однак знову вийшла на нього під час Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Модель зачарувала глядачів контрастним образом у неоново-зеленому боді з рожевими крилами, прикрашеними квітами сакури. Її образ доповнювали зелені браслети на руках.

Модель мала ще один образ із білими крилами та білизною.

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Анок Яй

Анок Яй стала другою темношкірою супермоделлю після Наомі Кемпбелл фото: Getty Images

Американська модель південносуданського походження Анок Яй привернула увагу на показі Victoria’s Secret. Вона стала другою темношкірою супермоделлю після Наомі Кемпбелл, яка відкрила показ Prada. Модель дефілювала в білому боді з незвичними білими крилами.

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Еббі Чемпіон

Невістка Арнольда Шварценеггера, Еббі Чемпіон дефілювала на Victoria’s Secret Fashion Show фото: Getty Images

Американська модель, невістка Арнольда Шварценеггера, Еббі Чемпіон вдруге взяла участь у Victoria’s Secret Fashion Show. Її перший вихід на шоу відбувся у 2025 році. У вересні того ж року модель одружилася з актором Патріком Шварценеггером.

Цього разу на подіумі модель дефілювала в епатажному образі. Еббі Чемпіон вбралася в чорний комплект білизни із золотим прозорим логотипом та шлейфом. Акцентом образу стали чорні крила із золотими елементами.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер вперше вийшла на подіум Victoria’s Secret фото: Getty Images

Бізнесвумен, засновниця косметичного бренду Kylie Cosmetics і медійна знаменитість Кайлі Дженнер дебютувала на подіумі Victoria’s Secret у сріблястому Fantasy Bra вартістю $50 млн. Ювелірний бюстгальтер створили у співпраці з JACOB & CO.

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Він оздоблений 4410 природними діамантами, а центральним елементом став жовтий діамант масою 75,54 карата. Підтримати новоспечену модель прийшов її обранець, голлівудський актор Тімоті Шаламе.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі повернулася на подіум Victoria’s Secret фото: кадр із відео

Англійська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі також повернулася на подіум Victoria’s Secret. Попри завершення кар’єри на подіумі бренду, модель знову взяла участь у показі. Модель продемонструвала кілька образів у білих комплектах білизни. Один із них доповнювали білі крила, а інший сяюча біла шуба.

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Барбара Палвін

Барбара Палвін вийшла на подіум через шість тижнів після пологів фото: Getty Images

Як розповідав «Главком», угорська модель Барбара Палвін засяяла на подіумі Victoria’s Secret Fashion Show. Модель ефектно продемонструвала свою фігуру через шість тижнів після народження доньки.

Барбара Палвін вийшла на подіум у прозорому рожевому пеньюарі з написами назви бренду Victoria’s Secret та відкритим декольте. Її образ доповнили сріблясті підбори, довгі золоті сережки та укладка з ніжним макіяжем. Також модель вразила публіку ще одним образом у сріблястому боді зі шлейфом і легендарними крилами Victoria’s Secret.