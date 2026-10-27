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Хто кого надурив? Скандал навколо пісні «Вівтар» Степана Гіги набирає обертів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Fiїnka та Нікіта Кісельов виконали легендарну пісню «Вівтар» на концерті пам’яті Степана Гіги
колаж: glavcom.ua

Співачка Fiїnka розповіла, що сталося після вечора пам’яті Степана Гіги, який помер рік тому

Артистка Fiїnka, яка виконала пісню «Вівтар» на концерті пам’яті Степана Гіги, заявила, що отримала заборону на її виконання від родини артиста. У той час співак Нікіта Кісельов випустив цю пісню у власному виконанні та продовжує співати її на своїх концертах.

Водночас Fiїnka в інтерв’ю Славі Дьоміну зауважила, що родина Степана Гіги повідомила їй про позов до суду на Нікіту Кісельова за виконання пісні. Як пише «Главком», артист відреагував на цю заяву у соцмережах.

Fiїnka розповіла про конфлікт та права на пісню Вівтар

Хто кого надурив? Скандал навколо пісні «Вівтар» Степана Гіги набирає обертів фото 1
фото: Іnstagram.com/fiinka_official

Так, Fiїnka обрала для вечора пам’яті Степана Гіги пісню «Вівтар», яку вона любить. За словами виконавиці, її родина також дуже любила творчість Степана Гіги, тому вона з радістю погодилася виступити на вечорі його пам’яті.

Проте ні вона, ні інші артисти не знали, що пісні повторюватимуться. До того ж після концерту випускати композицію у власному виконанні не можна було. «Я не знала, що там будуть усі повторюватися пісні. Це ніхто… Це для всіх артистів був сюрприз, що там по двоє, троє будуть одну і ту саму пісню співати. Нікіта Кісельов та Ivan NAVI заспівали. І наша домовленість була усна така, що ми заспіваємо і все. Її не можна випускати, з нею нічого не може робити. Це тільки виключно для вечора пам’яті», – зазначила співачка.

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Допис, поширений СЦЕНА подій | СЦЕНА.UA (@scena_ua)

Fiїnka зазначила, що її версія пісні «Вівтар» швидко стала вірусною в соцмережах.  Співачка також розуміла, що після концерту пам’яті Степана Гіги запис виконання пісні «Вівтар» усе одно поширюватимуть у мережі. Щоб інші не заробляли на композиції, вона вирішила офіційно випустити свою версію та запропонувала родині артиста розділити роялті навпіл.

«Я звернулася до сім’ї, кажу: «Дивіться, давайте ми її випустимо, бо коли вийде в ефір, бо воно ж має вийти на Суспільному, люди все одно вирвуть цей кусок і хтось інший буде монетизувати його в тих Telegram-каналах. Ну, це по-тупому. Давайте розділимо роялті 50 на 50 і будемо жити то життя». Вони погодились, погодилися. І я так зрозуміла, що погодилися з Нікітою», – зауважила співачка.

Попри те, що Fiїnka випустила пісню, виконувати її на концертах вона не мала права. Однак визнавала, що ця пісня принесла б їй успіх на концертах, де глядачі завжди просять її заспівати.

Нікіта Кісельов також завірусився у мережі зі своєю версією пісні «Вівтар», однак артист не лише випустив композицію, але й створив до неї кліп та нині виконує її на своїх концертах. «Зразу кажу, що там з Нікітою, я поняття не маю. Я до нього ноль маю претензій, питань. Як мінімум Нікіта Кісельов на цьому кар’єру зараз зробив. В нього реально вистрілило. Але дивлюся, він зробив і кліп. І мені вибиває купа таргета, що концерти він продає під цю пісню», – сказала Fiїnka.

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Водночас родина Степана Гіги заявила співачці, що подала до суду на Нікіту Кісельова. Сама ж Fiїnka не спілкувалася з Нікітою Кісельовим стосовно прав на пісню «Вівтар». «А мені каже сім’я Гіги, що вони на нього подали в суд за використання пісні. Тобто що мені не можна використовувати, бо на мене теж подадуть в суд. Ну, я ж як добропорядний артист. Вони кажуть, що це наше, ну, наше таке прохання. Тато не хотів, щоб співали. З Нікітою, типу, для мене судяться. Все, я її не виконую. Поважаю їхнє прохання. А Нікіта співає і співає всюди. То виходить, когось трошечки намахали», – зазначила артистка.

Fiїnka розповіла, що одного разу виступила з піснею «Вівтар» на концерті, адже глядачі постійно просили її виконати композицію. Після виступу представники родини Степана Гіги заявили, що співачка порушила їхню домовленість. Водночас, за словами Fiїnka, до суду на неї не подавали, а Нікіта Кісельов продовжує виконувати цю пісню.

«У мене питання: «Для чого?» Чому не сказати мені правду чи взагалі чого конкретно мені не можна виконувати? Я спочатку дійсно з повагою поставилась до їхнього прохання і думаю: «Ну, якщо в людей дійсно триває судовий процес, може якийсь певний час потривати, але це вже переростає в якісь такі речі… Я вже, якщо чесно, вже схарилась вже. Мені це не треба», – резюмувала зірка.

Реакція Нікіти Кісельова

Хто кого надурив? Скандал навколо пісні «Вівтар» Степана Гіги набирає обертів фото 2
фото: nikitakiselov/Facebook

Після коментаря Fiїnka Нікіта Кісельов вийшов на зв’язок та прокоментував ситуацію. За його словами, він має всі необхідні права на виконання пісні «Вівтар».

«Хочу раз і назавжди дати чітку відповідь: усі необхідні документи підписані з правовласником. Використання пісні оформлено документально та здійснюється офіційно, з дотриманням усіх погоджених умов. Реліз відбувся через лейбл, на якому публікувався Степан за життя, а весь процес супроводжувався постійною комунікацією з юристами», – висловився співак.

Хто кого надурив? Скандал навколо пісні «Вівтар» Степана Гіги набирає обертів фото 3
фото: nikitakiselov/Facebook

Також артист зауважив, що перевірив дані та впевнився, що позовів проти нього у системі немає. «Ми також перевірили інформацію щодо суду: за наявними в нас даними, станом на сьогодні судових проваджень щодо використання мною пісні «Вівтар» не відкрито і не може бути. Я з повагою ставлюся до творчої спадщини Степана Гіги та його родини. Прошу не спекулювати на цій темі та не поширювати неперевірену інформацію», – додав він.

Нагадаємо, співак Нікіта Кісельов заспівав популярну пісню Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» на концерті пам’яті народного артиста 28 березня в столичному Палаці Спорту. Виконання цієї пісні Нікітою Кісельовим стало хітом у мережі, українці були вражені новим звучанням пісні. 

Зазначимо, співак Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у віці 66 років унаслідок хвороби. Артист пішов із життя в реанімації Першого медичного об’єднання міста Львова. Степан Гіга заповів бути похованим на Личаківському кладовищі.  

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Теги: Степан Гіга пісня концерт скандал

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