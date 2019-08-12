Скандальная обложка: чем для Виктора Павлика и его возлюбленной обернулось фото для глянца



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instagram.com/repyahovakate

Известный украинский исполнитель Виктор Павлик, который с недавних пор перестал скрывать отношения со своим 25-летним пиар-директором Екатериной Репяховой, появился с возлюбленной на обложке популярного журнала

Снимок пары появился на глянце под заголовком «Новая любовь». Фото обложки с участием Павлика и Репяховой появились также в их личных аккаунтах в Instagram.

Как отметила в своем посте девушка, для выпуска этого журнала они с певцом дали «очень искреннее и откровенное интервью». Его подробности пока остаются неизвестными.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова украсили обложку журнала «Отдохни» Фото:instagram.com/repyahovakate

После появления пары на обложке популярного журнала и развернутого интервью, в их адрес посыпались немало обвинений и упреков, на что девушка решила отреагировать гневным постом.

Она опубликовала топ распространенных мнений недоброжелателей, объясняющие ее связь с артистом:

«Топ моих любимых мыслей: ради обложки я с Витей, только так смогла попасть на обложку, явно не из-за любви я с ним, специально пиарят себя везде», - перечислила Репейное.

Далее она заверила, что длительные отношения без искренних чувств были бы просто невозможными.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото:instagram.com/repyahovakate

«Невозможно быть с человеком 4 года и не любить его, ну по крайней мере с Виктором Франковичем -это точно! Близкие знают насколько он специфический человек. И не стоит считать ВФ идиотом, который вдруг изменил свою жизнь на 180 градусов, ради девочки, которая с ним ради обложки или денег. А вообще не судите и не оценивайте - не зная ничего. Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы наверное никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей. Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков!»- написала Екатерина.

Под постом любимой высказался и Виктор Павлик. Он отметил, что также страдает от недоброжелателей и даже коллеги и давние друзья позволяют себе выпады в его адрес.

«А что мне выписывают, если бы вы видели ... И в комментах, и в личку ... А Юра Журавель, с которым мы знакомы 100 лет, и были коллегами, вообще написал, что мы дебилы ... Что мы рекламируем пророссийский журнал, хотя владельцем «Отдохни!» является «Бурда», Германия. Цирк короче! »- отреагировал он.

Джерело: tabloid.pravda.com.ua