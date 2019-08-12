  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Трудности перевода: с нардепом Денисенко в Черногории случился конфуз

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Трудности перевода: с нардепом Денисенко в Черногории случился конфуз
    facebook.com/vadym.denysenko

    Ексжурналист, народный депутат Вадим Денисенко, который баллотировался на внеочередных парламентских выборах от партии Игоря Смешко «Сила и честь» отдыхает в Чорногориии

    Во время своего отдыха Вадим Денисенко столкнулся с некоторыми трудностями. Об этом он сообщил на своей странице в Facebooke:

    «Когда-то давно я знал двух подруг: одна носила фамилию Вагина, а вторая Утробин. И тогда я думал: вот это надо иметь такие фамилии. И вот только сейчас, оказавшись в Черногории я попал в идентичную ситуацию. Вадим здесь означает «я вытягиваю». Когда я знакомлюсь с людьми и называю свое имя, вызываю, как минимум, осуждающий взгляд)))».

    67838979_2490161521004642_4786085162641260544_n_01
    facebook.com/vadym.denysenko

    Забавное сообщение сопровождает селфи нардепа. Мужчина сфотографировался на фоне пляжа, позади него находятся гостиницы и многочисленные лежаки с туристами.

    Напомним, Вадим Денисенко является кандидатом филологических наук. Он окончил КНУ им.Т.Г.Шевченко по специальности «украинский язык и литература», НаУКМА по специальности «культурология».

    В 2013-2014 годах - основатель телеканала «ЕспресоTV», 2006-2013 годы - главный редактор еженедельника «Комментарии». В 2004 году был главным редактором газеты «Первая Крымская».

    Народный депутат восьмого созыва. Избранный от партии Блок Петра Порошенко за №45 в списке. Член фракции БПП. Член комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

    В 2019 году баллотировался в народные депутаты Украины девятого созыва от партии «Сила и честь» на внеочередных парламентских выборах 2019 года.

    Читайте також
    депутат фотография литература украинский язык селфи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ