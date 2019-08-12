Трудности перевода: с нардепом Денисенко в Черногории случился конфуз

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facebook.com/vadym.denysenko

Ексжурналист, народный депутат Вадим Денисенко, который баллотировался на внеочередных парламентских выборах от партии Игоря Смешко «Сила и честь» отдыхает в Чорногориии

Во время своего отдыха Вадим Денисенко столкнулся с некоторыми трудностями. Об этом он сообщил на своей странице в Facebooke:

«Когда-то давно я знал двух подруг: одна носила фамилию Вагина, а вторая Утробин. И тогда я думал: вот это надо иметь такие фамилии. И вот только сейчас, оказавшись в Черногории я попал в идентичную ситуацию. Вадим здесь означает «я вытягиваю». Когда я знакомлюсь с людьми и называю свое имя, вызываю, как минимум, осуждающий взгляд)))».

facebook.com/vadym.denysenko

Забавное сообщение сопровождает селфи нардепа. Мужчина сфотографировался на фоне пляжа, позади него находятся гостиницы и многочисленные лежаки с туристами.

Напомним, Вадим Денисенко является кандидатом филологических наук. Он окончил КНУ им.Т.Г.Шевченко по специальности «украинский язык и литература», НаУКМА по специальности «культурология».

В 2013-2014 годах - основатель телеканала «ЕспресоTV», 2006-2013 годы - главный редактор еженедельника «Комментарии». В 2004 году был главным редактором газеты «Первая Крымская».

Народный депутат восьмого созыва. Избранный от партии Блок Петра Порошенко за №45 в списке. Член фракции БПП. Член комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

В 2019 году баллотировался в народные депутаты Украины девятого созыва от партии «Сила и честь» на внеочередных парламентских выборах 2019 года.