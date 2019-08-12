Жена Дмитрия Комарова показала фото с медового месяца на Мальдивах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

tv.ua

В июне 2019 года путешественник Дмитрий Комаров шокировал публику признанием, что он уже давно не является холостяком и его сердце занято

Более того, 35-летний ведущий шоу «Мир наизнанку» заявил, что уже успел и жениться на «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко. Пара расписалась в Киеве, повенчалась в Иерусалиме, а медовый месяц провела на сказочных Мальдивах.

Однако делиться фотографиями с отдыха на островах супруги не спешат. Лишь на днях Саша опубликовала в Instagram единственным снимок, где позирует в тропической зелени в платье с таким же экзотическим принтом.

Александра Кучеренко на отдыхе Фото:instagram.com/aakucherenko

Девушка призналась, что на Мальдивах ее любимый устроил ей целую фотосессию, однако показывать фото в купальнике она отказывается, сохраняя их для семейного архива.

«Среди джунглей в объективе Дмитрия Комарова. Вы наверняка сразу поняли, кто фотограф, – написала Александра. – Кадр сделан на профессиональную камеру во время нашего медового отпуска. Есть также классные фото, где я в купальнике, но, пожалуй, оставлю их для семейного альбома».

Подписчицы в комментариях отметили, что Кучеренко невероятно повезло с Дмитрием, ведь это бесценно, когда муж умеет красиво фотографировать жену.

Также фолловеры надеются, что Александра в скором времени все-таки покажет несколько снимков в купальнике с медового месяца, ведь грех не похвастаться, имея такую шикарную и стройную фигуру.

Джерело: tv.ua