Кайли Дженнер празднует день рождения: откровенные фото звезды

Кайли Дженнер – явление в мире бизнеса. Девушка превратилась в наглядную иллюстрацию того, как из праздного любопытства к собственной персоне извлечь миллионный доход

Кайли Дженнер появилась на свет 10 августа 1997 года. Ее отцом стал Уильям Брюс Дженнер, который в молодости был всемирно известным десятиборцем. В 2015 году отец Кайли Дженнер, которому на тот момент исполнилось 65 лет, решил совершить каминг-аут и перестать скрывать собственную сущность.

Он взял имя Кейтлин Дженнер и признался, что с юных лет ощущал себя женщиной в теле мужчины и даже использовал гормональную заместительную терапию.

В семействе Дженнер Кайли стала второй дочерью - у девушки есть старшая сестра Кендалл, родившаяся в 1995 году.

О Кайли и ее сестре Кендалл впервые написали в статье Beautiful People журнала Paper в 2010 году. Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени.

Кайли также была моделью компании по производству одежды своей кузины Наташи. Она проявляет интерес к изучению актерского мастерства, однако заявляет, что приоритетом является окончание колледжа.

В 2011 году на неделе высокой моды в Нью-Йорке Дженнер принимала участие в показе линии одежды Abbey Dawn, созданной певицей Аврил Лавин.

8 февраля 2013 года было объявлено, что компания PacSun выпустит эксклюзивную линию одежды Kendall & Kylie, разработанную сестрами Кайли и Кендалл Дженнер.

В конце мая 2014 года вышла книга Кайли и ее сестры Кендалл Rebels: City of Indra: The Story of Lex and Livia.

15 июня 2014 года Кайли вместе с сестрой Кендалл были ведущими церемонии награждения Much Music Video Awards.

В конце 2015 создала свою собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Первую коллекцию продали за 30 секунд. После этого Кайли начала только расширять ассортимент своей линии. На середину 2018 года ее доход оценивается в $900 млн.

Кайли успешно ведет свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звезд Instagram. За рекламный пост в её Instagram-аккаунте рекламодателю придется заплатить 1 млн долларов.

В 2019-ом году стала самым молодым миллиардером в истории.10 мая 2019 года стало известно о запуске уходовой косметики Kylie Skin, премьера состоялась 22 мая 2019 года.

В 2013 встречалась с Джейден Смитом. Кайли встречалась с рэпером Тайгой с 2015 по 2017 год, однако их отношения не увенчались успехом. С весны 2017 года Дженнер встречается с рэпером Трэвисом Скоттом. Первый раз они были замечены на фестивале Коачелла.

1 февраля 2018 года у них родилась дочь Сторми. Однако Дженнер свою беременность не афишировала и скрывала. В феврале 2019 года в прессу просочились слухи, что пара ждет второго ребенка, но были опровергнуты самой Дженнер.