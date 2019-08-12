Гвинет Пэлтроу в главной роли: появились первые кадры сериала «Политик»



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marieclaire.ru

Известная американская актриса Гвинет Пэлтроу снимается в новом сериале под названием «Политик». По случаю приближения даты премьеры создатели проекта опубликовали первые кадры из эпизодов

Представители стримингового сериала Netflix обнародовали первые официальные снимки с нового сериала «Политик» на их странице в Twitter.

На фото Гвинет Пэлтроу, что, в привычном образе, не изменив кардинально свой стиль, предстала в роли одного из главных персонажей. Ее коллегами по съемочной площадке стали Джессика Ленґ, звезда фильма «Богемская рапсодия» Люси Бойнтон, Бен Платт и Зои Дойч, которая сыграла главную роль в фильме «Почему он?».

Одним из режиссеров выступит Брэд Фэлчак, муж Гвинет Пэлтроу.

Сериал предлагает оригинальный взгляд на то, что действительно нужно политику, чтобы стать главой государства. В центре сюжета стоит богатый студент, который с раннего детства уверенно знал, что в будущем он станет президентом США.

Другие герои сериала будут дополнять его жизни, показывая, что действительно нужно молодому политику, чтобы стать главой могущественного государства.

Премьера сериала запланирована на 27 сентября.

Ранее в сети появилась информация, что Netflix заключил с создателями «Политика» контракт сразу на два сезона. В борьбе за проект стриминговый сервис сумел обойти своих конкурентов — Hulu и Amazon, которые также хотели заполучить права на черную комедию.

Джерело: 24tv.ua