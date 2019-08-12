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    Брижит Макрон после пластической операции: как выглядит жена президента Франции

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    Брижит Макрон после пластической операции: как выглядит жена президента Франции
    24smi.org

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит проводят сейчас свой отпуск на Лазурном берегу, в старинной крепости Форт де Брегансон, которая является летней президентской резиденцией

    В сети появилось несколько снимков пары, которые особенно интересны потому, что на них хорошо можно разглядеть, как выглядит 66-летняя мадам Макрон после трехчасовой пластической операции, которую она сделала незадолго до того, как отправиться на отдых.

    Операция была проведена специалистами частной Американской больницы в Париже. В это медицинское заведение обращаются многие знаменитости, желающие внешне омолодиться.

    После хирургического вмешательства, которое прошло без осложнений, мадам Макрон в тот же вечер покинула клинику и в течение двух дней отдыхала в президентской резиденции «Лантерн», расположенной в парковой зоне Версаля. А затем отправилась в летний отпуск.

    Брижит, несомненно, помолодела и похорошела. На одном из снимков она запечатлена вместе с супругом. На другом — в компании своей младшей дочери от первого брака Тифэн Озьер и маленького внука Ореля. У Брижит, матери троих детей, в настоящее время семь внуков. Ее старшая дочь Лоранс была одноклассницей Эммануэля Макрона — в школе, где преподавала сам Брижит, которое в то время была замужем за банкиром Андре Луи Озьером.

    Еще на одной фотографии видно также самого 41-летнего Макрона. Полуголый, одетый только в шорты французский лидер, демонстрирует неплохую физическую форму.

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    Супруги приятно проводят время. Иногда они закусывают пиццей в местных ресторанах, катаются на велосипедах и гидроциклах, отдыхают на пляже и возле бассейна.

    Джерело: parismatch.com

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