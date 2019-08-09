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    Звезда фильма «Амели» празднует день рождения: яркие фото Одри Тоту

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    Звезда фильма «Амели» празднует день рождения: яркие фото Одри Тоту
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    Одри Жюстин Тоту – актриса французского кино, исполнительница главных ролей в фильмах «Амели», «Коко до Шанель», «Код да Винчи»

    Одри родилась 9 августа 1976 года во французском городке Бомоне в семье дантиста Бернара Тоту и педагога, члена Ассоциации по борьбе с безграмотностью Эвелин Тоту

    Актерский дебют Одри Тоту состоялся в середине 90-х, когда начинающая актриса получила роль в первом телефильме «Сердце мишени», после чего снялась еще в ряде сериалов и короткометражных фильмов: «Правда это плохой недостаток», «Кордье — стражи порядка», «Старая застава», «Беби-бум», «Кастинг: Ну и гадость».

    В 1998 году девушка попала на кастинг в полнометражную картину «Салон красоты «Венера», который готовилась снимать актриса Тони Маршалл.

    Романтическая комедия принесла создателям несколько кинопремий, а Одри Тоту получила первую премию «Сезар» в номинации «лучшая начинающая актриса».

    В 1999 году на киноэкранах состоялась премьера драмы «Плохие девочки» с Одри Тоту в главной роли. В этом же году вышла короткометражка «Грустно умирать», где начинающей актрисе досталась роль девушки Каро.

    После ряда картин («Распутник», «Крылышки бабочки», «Женись на мне», «Выходи за меня») Тоту достается главная роль в фильме «Амели», который изменил творческую биографию актрисы.

    В США французская картина номинировалась на 9 премий «Оскар». В 2002 году Одри Тоту получила вторую премию «Сезар» и награду «Люмьер» в номинации «лучшая актриса первого плана».

    В 2009 году Одри Тоту появляется в знаковой для себя роли Габриэль Шанель в фильме-биографии «Коко до Шанель» режиссера Анн Фонтен. Драма получила премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов, а Одри Тоту – номинацию на премии BAFTA и «Сезар».

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    В 2016 году с участием Одри Тоту вышли три картины - «Ночь в Париже», «Вечность» и «Одиссея». Актрисе удается перевоплотиться в разных по характеру и жизненным обстоятельствам героинь: любящую жену и мать Валентину из исторической драмы «Вечность», ассистентку постановщика Навель из комедии «Ночь в Париже» и музу океанолога Жака-Ива Кусто – супругу Симону - из драмы «Одиссея». В 2017 году готовится к выпуску криминальная комедия с участием Тоту «Успешные люди» американского режиссера Джона Туртурро.

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