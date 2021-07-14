Скандальная рэперша подарила трехлетней дочке ожерелье за $150 тысяч. Фанаты негодуют

«Ее папочка обошел меня, но я все равно подарила ей прекрасный подарок», — пишет музыкантка.

10 июля дочери Карди Би и Offset Калче исполнилось три года. Для девочки устроили грандиозную вечеринку с принцессами, фуршетом, танцами и другими развлечениями.

Больше всего пользователей удивил подарок Карди для Калче — ожерелье из бриллиантов с пятью подвесками: в форме Hermès Birkin, логотипа Chanel, Минни-Маус, сердца, обернутого розовым бантом, и буквы K. Стоимость такого ожерелья, полагают эксперты, может достигать $150 тыс. «Ее папочка обошел меня, но я все равно подарила ей прекрасный подарок», — пишет Карди.

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Подарок был быстро подвергнут насмешкам и критике в социальных сетях, один из поклонников написал: «У Калче на шее вся стоимость моего обучения в университете».

Другие выразили восхищение подарком, но задались вопросом, подходит ли он для ребенка. «Это мило, но детям не нужны такие вещи», — комментирует пользователь. Другой добавил: «Она так устала получать сумочки и побрякушки, что просто хочет кукол, пони-единорога и конфет».

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