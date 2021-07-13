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    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото

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    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото

    «Техника безопасности? Не слышали о такой»

    Где они, эти мифические «хорошие специалисты»? Наверное, там же, где и перфекционисты – в сказках и легендах, а на практике все больше встречаются люди некомпетентные или просто ленивые.

    Мы немного утрируем и вовсе не хотим обидеть нормальных людей, просто когда что-то сделано и работает как надо, этого обычно не замечают или воспринимают как должное. Зато всякие ошибки косяки вылезают тут же и мозолят глаза!

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    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото
    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото
    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото
    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото
    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото
    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото
    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото
    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото
    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото
    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото
    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото
    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото
    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото
    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Эти горе-мастера подняли понятие «халтура» на новый уровень. Подборка курьезных фото