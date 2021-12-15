Слава Каминская рассказала о встрече с бывшей партнершей по группе «НеАнгелы»

Экс-солистки популярного коллектива стараются не видеться даже по работе

Певица Слава Каминская появилась в концерте-награждении лучших песен года «Музыкальная платформа». Журналисты канала «Украина», который покажет концерт в новогоднюю ночь, поинтересовались у артистки, виделась ли она с бывшей партнершей по группе Викторией Смеюхой после того, как девушки рассорились в пух и прах.

«Слава Богу, я теперь свободна, – ответила Каминская. – Это все, что я могу сказать».

Встретиться за кулисами телешоу с экс-коллегой артистке не довелось, ведь их выступления были назначены в разное время. Сама же Слава уверяет – видеть Викторию она не очень хочет: «Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет других. Но, конечно, каждому свое».

Напомним, что раньше мы писали о том, что между солистками группы «НеАнгелы» после распада коллектива пробежала черная кошка. И Виктория, и Слава дали несколько откровенных интервью, в которых рассказывали о закулисье своей творческой жизни. В частности, Виктория призналась, что Слава поднимала на нее руку.

Слава Каминская также рассказывала нам, как привести себя в порядок после новогодних праздников.