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    Слава Каминская рассказала о встрече с бывшей партнершей по группе «НеАнгелы»

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    Слава Каминская о Виктории Смеюхе: &laquo;Ненавижу подлость!&raquo; - Слава Каминская рассказала о встрече с бывшей партнершей по группе «НеАнгелы»
    Слава Каминская о Виктории Смеюхе: «Ненавижу подлость!»
    фото из открытых источников

    Экс-солистки популярного коллектива стараются не видеться даже по работе

    Певица Слава Каминская появилась в концерте-награждении лучших песен года «Музыкальная платформа». Журналисты канала «Украина», который покажет концерт в новогоднюю ночь, поинтересовались у артистки, виделась ли она с бывшей партнершей по группе Викторией Смеюхой после того, как девушки рассорились в пух и прах.

    «Слава Богу, я теперь свободна, – ответила Каминская. – Это все, что я могу сказать».

    Встретиться за кулисами телешоу с экс-коллегой артистке не довелось, ведь их выступления были назначены в разное время. Сама же Слава уверяет – видеть Викторию она не очень хочет: «Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет других. Но, конечно, каждому свое».

    Напомним, что раньше мы писали о том, что между солистками группы «НеАнгелы» после распада коллектива пробежала черная кошка. И Виктория, и Слава дали несколько откровенных интервью, в которых рассказывали о закулисье своей творческой жизни. В частности, Виктория призналась, что Слава поднимала на нее руку.

    Слава Каминская также рассказывала нам, как привести себя в порядок после новогодних праздников.

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    Теги: певица Слава Каминская концерт
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    Слава Каминская рассказала о встрече с бывшей партнершей по группе «НеАнгелы»