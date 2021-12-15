Ани Лорак без трусов снялась для новогоднего концерта (фото)

А Таисия Повалий призналась, что «была первопроходцем в пластической хирургии в Киеве»

Певица Ани Лорак вместе с еще одной бывшей нашей – Таисией Повалий – выступили на «Главном новогоднем концерте» в Москве. Последния в порыве откровения рассказала московским светским хроникерам, как однажды столкнулась с неудачной пластической операцией. «По сути, я была первопроходцем в пластической хирургии в Киеве. Но опыт оказался неудачным. Долго мучилась. Но и сейчас стараюсь держать себя в форме», – цитирует певицу сайт kp.ru.

В последнее время Повалий не слезает с российской сцены. Фото: kp.ru

Ани Лорак решила брать другим: внешним видом. Она отказалась от нижнего белья, чтобы блеснуть красотой в мини-платье с разрезом до талии и декольте практически до груди. И видимо певице настолько понравился ее образ, что решила позориться до конца и выставила фото в своем Инстаграм.

Лорак ничего не смутило в ее наряде. Фото: kp.ru

Напомним, ранее мы писали, что певица настолько изменилась, что ее трудно узнать. Ани Лорак разместила в соцсети видеоанонс предстоящего концерта в Беларуси. Артистка из-за всех сил пыталась предстать перед поклонниками во всей сияющей красе (серебристое платье в пол с высоким разрезом вдоль ноги), но выглядела не очень хорошо – многие подписчики ее просто не признали.