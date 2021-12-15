Брежнева показала, как выросла ее 12-летняя дочь (видео)

14 декабря дочь певицы отмечала день рождения

14 декабря – особенный день для Веры Брежневой. Ровно 12 лет назад родилась ее младшая дочь Сара. В честь этого певица опубликовала трогательное видео, в котором собрала фотографии и видео с именинницей за разный период.

Ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

«12! День рождения нашей любимой девочки – наш большой праздник! Сара», – подписала публикацию Брежнева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

В ролике звездная мама собрала фотографии, которые были сделаны в разные периоды жизни Сары – от самого маленького до взрослого. Примечательно, что на новых фото девочку не узнать. Сара позировала в стильных нарядах, а также с макияжем.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, а также отметили, что Сара выросла настоящей красавицей. Кроме того, некоторые пользователи написали, что в свои 12 девочка выглядит очень взросло.