Камалия пожаловалась на своего повара: Любит бить посуду и готовит невкусные котлеты (видео)

На видео можно в подробностях рассмотреть крошечную кухню самой богатой певицы Украины

Певица Камалия разместила в своем Инстаграм видео, как ее мама учит внучек – Мирабеллу и Арабеллу – готовить. «Наша бабушка по первому образованию инженер-технолог пищевой промышленности, – представила певица Инну Петровну. – У нее огромный стаж работы в различных пищеблоках. Была и заведующей, пока не начала заниматься моей карьерой».

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Пока мама певицы показывала девочкам, как правильно замешивать фарш для котлет, певица пожаловалась подписчикам: «Когда наш повар готовит, котлеты почему-то никто не хочет есть, а когда бабушка – можно съесть целую тарелку». «Мама, а почему, когда у нас в доме проходит какая-то съемка, обязательно бьются тарелки?» – спросила одна из дочек. «Потому что у кого-то руки-крюки – не будем переходить на личности», – Камалия погладила девочку по голове. А затем снова досталось повару: «У нас повар всегда бьет, очень любит бить посуду!»

Позже к беседе присоединился папа певицы, который, как оказалось, смотрел прямой эфир мастер-класса в соседней комнате: «У меня почему-то пропал звук». Проблему решили, певица обнялась с папой, представила его подписчикам: «Это мой отец!»

На видео можно в подробностях рассмотреть кухню самой богатой певицы Украины. Стоит отметить, что само помещение очень небольшое, бросается в глаза недорогие моющие средства на мойке у окна.