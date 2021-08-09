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    Украинская певица-заробитчанка заявила, что уже два года не живет в России

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    Певица Светлана Лобода с дочерью - Украинская певица-заробитчанка заявила, что уже два года не живет в России
    Певица Светлана Лобода с дочерью
    instagram.com/lobodaofficial/

    Артистка подчеркнула, что сейчас у нее есть любимый мужчина, а также отметила, что хотела бы родить сына

    Украинская поп-певица Светлана Лобода, которая долгое время жила и выступала в стране-агрессоре, заявила, что два года назад вместе с семьей переехала в Европу. Об этом знаменитость рассказала в эфире утреннего шоу «Ранок з Україною» телеканала «Украина».

    38-летняя исполнительница отметила, что у нее есть дом на берегу моря в одной из европейских стран. Однако она не стала говорить, где именно. Лобода также призналась, что чувствует себя там комфортно, так как большинство соседей не знают о ее звездном статусе.

    «Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим спасибо за то, что мы дышим морским воздухом, вокруг нас — пальмы и приятные люди», — рассказала Лобода. Она подчеркнула, что сейчас у нее есть любимый мужчина, а также отметила, что хотела бы родить сына.

    «У нас такое бабье царство дома — очень много бабушек, теть, нянь. Когда мы собираемся вместе, нас человек десять — и все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать"», — сказала артистка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Украинская певица-заробитчанка заявила, что уже два года не живет в России