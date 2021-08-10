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    Внучка Софии Ротару взбудоражила сеть пикантным снимком

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    Модель Соня Евдокименко - Внучка Софии Ротару взбудоражила сеть пикантным снимком
    Модель Соня Евдокименко
    instagram.com/iamsofiaeve/

    Звезда опубликовала пикантные снимки

    Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, которая недавно в мини-платье показала нежные поцелуи со старшим бойфрендом, снова удивила поклонников.

    На своей странице в Instagram Соня опубликовала несколько снимков с пикантной фотосессии.

    На фото звезда позирует на балконе дома в белом халатике, одетым на полностью голое тело. Одежда чуть-чуть прикрывает грудь Сони, однако, прекрасно подчеркивает красивую фигуру, в частности, ключицы.

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    Внучка Софии Ротару взбудоражила сеть пикантным снимком
    Внучка Софии Ротару взбудоражила сеть пикантным снимком
    Внучка Софии Ротару взбудоражила сеть пикантным снимком
    instagram.com/iamsofiaeve/

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Внучка Софии Ротару взбудоражила сеть пикантным снимком