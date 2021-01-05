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    Шоу-биз

    50-летняя Ирина Билык уже в пятый раз переносит юбилейный концерт

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    <p>Самые дорогие билеты на шоу &laquo;50&raquo; стоили 3500 грн</p> <p>Фото: Facebook</p> <div></div> - 50-летняя Ирина Билык уже в пятый раз переносит юбилейный концерт

    Самые дорогие билеты на шоу «50» стоили 3500 грн

    Фото: Facebook

    Билеты на шоу суперзвезды украинской эстрады в столице были раскуплены еще год назад

    Билетное агентство Karabas сегодня пятый раз сообщил зрителям о переносе концертов народной артистки Украины Ирины Билык. Об этом пишет «Главком».

    Популярная украинская певица Ирина Билык никак не может отметить свой юбилей. 50 лет суперзвезде исполнилось еще 6 апреля 2020 года. На эту же дату был запланирован ее большой концерт во дворце «Украина». Билеты на шоу, которое позиционировалось как грандиозное, были раскуплены за несколько месяцев до даты проведения. Именно поэтому организаторы объявили о дополнительном концерте еще на 7 апреля. Билеты и на этот концерт были распроданы полностью.

    Однако шоу постоянно переносили через коронавирус: сначала с апреля на сентябрь, потом на декабрь 2020-му. Впоследствии певица была вынуждена сообщить о переносе, теперь уже декабрьских концертов.

    «Мы придерживаемся всех рекомендаций МОЗ и переносим концерт в связи с карантинными ограничениями относительно запрета проведения концертов ради вашей безопасности. Билеты, купленные на 6 апреля, 29 сентября, 17 декабря и 19 декабря 2020 перенесены на 17 апреля 2021 года. Билеты, купленные на 7 апреля, 30 сентября, 18 декабря и 20 декабря 2020 перенесены на 18 апреля 2021», - написала певица в своем Instagram.

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    Ранее «Скотч» показывал, как Ирина Билык и Юрий Никитин выглядели в начале карьеры.

    На фотографии Ирина с длинным кудрявыми волосами позирует в джинсах и черном свитере. Также на заднем плане фотографии видно и ее продюсера Юрия Никитина, с которым звезда начинала свой творческий путь.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Ирина Билык
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