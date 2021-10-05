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    Смешной наряд. 63-летнюю Шэрон Стоун высмеяли за слишком откровенный наряд (фото)

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    Легендарная голливудская актриса Шэрон Стоун - Смешной наряд. 63-летнюю Шэрон Стоун высмеяли за слишком откровенный наряд (фото)
    Легендарная голливудская актриса Шэрон Стоун
    instagram.com/brandlabeltag

    Звезда снялась в оголяющем грудь платье

    Легендарная голливудская актриса Шэрон Стоун попала в объектив папарацци во время съемки в откровенном образе на юге Франции и озадачила поклонников своим внешним видом. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

    На размещенных в сети кадрах 63-летняя знаменитость запечатлена возле причала с яхтами. Ее засняли в черной объемной юбке и золотистом металлическом корсете, украшенном крупными розами в области груди. При этом видно, что элемент образа частично оголяет тело Стоун. Ее волосы уложили назад, а на лицо нанесли макияж в естественных тонах.

    instagram.com/brandlabeltag
    instagram.com/brandlabeltag

    Читатели издания принялись обсуждать опубликованные фото с платьем в комментариях. «Позор стилисту за ужасный выбор наряда», «Она потрясающая, но не в этой одежде», «Смешной наряд... Наверное, его неудобно носить», «Мне всегда интересно, как себя чувствуют дети, когда они видят фото своих матерей с полуголых съемок», «Шэрон постарела», — высказывались они.

    Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

    Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

    «На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

    Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты.

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    Смешной наряд. 63-летнюю Шэрон Стоун высмеяли за слишком откровенный наряд (фото)