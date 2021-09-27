Стала известна причина внезапной смерти звезды сериалов «Прослушка» и «Подпольная империя»

Тело актера нашли в его квартире

Американский актер Майкл Кеннет Уильямс ушел из жизни в 54 года. Актер скончался от передозировки наркотиками.

Трагедия произошла в начале сентября. Тело актера нашли в его квартире, которая находится в Бруклине. Рядом с ним обнаружили порошок, весьма похожий на запрещенные вещества. Племянник актера вызвал полицию, когда Майкл перестал выходить на связь. В качестве предварительной версии называлась передозировка, а теперь судебная экспертиза подтвердила это.

Официально доказано, что Уильямс умер из-за превышенного содержания в организме нескольких наркотиков. Судмедэксперты обнаружили фентанил, парафторфентанил, кокаин и героин. По информации New York Times, смесь этих препаратов представляла представляли собой смертельный микс, не оставлявший шанса выжить. К примеру, фентанил и героин или кокаин — это смертельная угроза жизни.

Майкл Кеннет Уильямс своей известностью обязан роли наркодилера Омара Литтла в сериале «Прослушка», который выходил с 2002 по 2008 год. После этого он сыграл афроамериканского гангстера в Атлантик-Сити Альберта «Мелока» Уайта в сериале «Подпольная империя».

Уильямс не отрицал свою наркотическую зависимость. Он откровенно признавал, что буквально играл с огнем. Актер открыто заявлял, что понимает: однажды может попасть в тюрьму или умереть.

Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

«Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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