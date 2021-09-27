Как они любят друг друга! Каменских показала трогательные кадры с Потапом (видео)

Сейчас исполнители много работают и редко видятся

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Настя Каменских опубликовала в Инстаграме видео, на котором вместе любимым мужем Потапом. Влюбленные утром нежились в постели, потому что из-за длительных гастролей много времени не виделись.

Настя Каменских и Потап являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Сейчас исполнители работают отдельно и имеют разные гастроли. Им не удается проводить вместе там много времени, сколько хотелось бы, потому наслаждаются каждым моментом вдвоем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Супруги живут в элитном коттеджном городке недалеко от Киева. Настя Каменских и Потап часто проводят время именно дома. Исполнительница в своем блоге показала, как прошло их утро, когда не нужно было никуда торопиться.

Настя и Потап нежились в белой постели. Рэпер надел белую футболку с принтом, а его возлюбленная – в сером свитшоте. NK не наносила косметику на лицо, а волосы собрала в небрежный пучок. Дома она отдыхает от сценических образов, ярких макияжей и роскошных причесок.

«Сладкие несколько часов после гастролей и перед длинной съемкой. Потап – моя подзарядка любви», – с нежностью написала NK.

В комментариях поклонники певицы засыпали звездную пару комплиментами.

«Как они любят друг друга», «Загляденье», «Я всегда была уверена, что они будут вместе!», «Такие классные!», «Какие же вы милые!», «Любовь!», - комментируют видео пользователи сети.

"Добрая и красивая пара!"Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

«Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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