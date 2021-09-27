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    Украинку признали самой красивой мамой Европы (фото)

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    Конкурс, в котором принимали участие замужние женщины, состоялся в Таллинне - Украинку признали самой красивой мамой Европы (фото)
    Конкурс, в котором принимали участие замужние женщины, состоялся в Таллинне
    Фото Woman Eastern Europe/Facebook

    За титул боролись 14 участниц из 11 стран

    Львовянка Зоряна Богдан одержала победу в двух номинациях на конкурсе красоты Mrs. Europe, финал которого состоялся в воскресенье, 26 сентября, в Таллинне. 40-летняя львовянка получила титулы Mrs.Mother of Europe и Mrs.Sport. Об этом сообщается на странице конкурса Woman Eastern Europe в Facebook.

    «Наша очаровательная Зоряна Богдан справедливо покорила Европу аж в двух номинациях: «Mrs.Sport» и «Mrs.Mother of Europe». Согласитесь, это не просто титулы, а результат титанической работы над собой Зоряны как матери и спортсменки-любительницы! Приветствуем победительницу!», – говорится в сообщении.

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    Украинку признали самой красивой мамой Европы (фото)
    Украинку признали самой красивой мамой Европы (фото)
    Украинку признали самой красивой мамой Европы (фото)
    Фото Woman Eastern Europe/Facebook

    Европейский конкурс красоты Mrs. Europe, в котором принимали участие замужние женщины, состоялся в Таллинне. За титул Mrs. Europe-2021 боролись 14 участниц из 11 стран.

    Ранее «Скотч» сообщал, почему подопечная Вакарчука не поздравила его с рождением сына.

    «Мне так стыдно, но я еще не поздравила его, хотя мы несколько раз виделись. И мы когда видимся, это как само собой разумеется, что я его поздравляю. Но лично ему этого не сказала », – поделилась Соловий

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Украинку признали самой красивой мамой Европы (фото)