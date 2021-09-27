Украинку признали самой красивой мамой Европы (фото)

За титул боролись 14 участниц из 11 стран

Львовянка Зоряна Богдан одержала победу в двух номинациях на конкурсе красоты Mrs. Europe, финал которого состоялся в воскресенье, 26 сентября, в Таллинне. 40-летняя львовянка получила титулы Mrs.Mother of Europe и Mrs.Sport. Об этом сообщается на странице конкурса Woman Eastern Europe в Facebook.

«Наша очаровательная Зоряна Богдан справедливо покорила Европу аж в двух номинациях: «Mrs.Sport» и «Mrs.Mother of Europe». Согласитесь, это не просто титулы, а результат титанической работы над собой Зоряны как матери и спортсменки-любительницы! Приветствуем победительницу!», – говорится в сообщении.

Европейский конкурс красоты Mrs. Europe, в котором принимали участие замужние женщины, состоялся в Таллинне. За титул Mrs. Europe-2021 боролись 14 участниц из 11 стран.

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