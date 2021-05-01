Jerry Heil в бикини соблазнительно продемонстрировала роскошную фигуру (фото)

Певица похвасталась стройным телом

Украинская певица и блогерша Jerry Heil в своем Инстаграме опубликовала ролик, в котором появилась в довольно откровенном образе.

В видео певица в черном откровенном бикини дефилирует, снимая себя в зеркале и щеголяя своей фигурой.

«Бывало и лучше — бывало и хуже. Но это видео о том, что нужно делать такие видео! Они, как точка на карте моего собственного пути, на которую затем можно нажать и посмотреть, где я была. И, если работать так же добросовестно, потом смогу отследить прогрес.Вы Фоткай себя на разных этапах «борьбы за тело?», — отметила в фото звезда.

Поклонники оценили видео певицы, отметив, что у нее роскошная фигура.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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