Прятала руки и одевала перчатки: Гайтана призналась, что любила грызть ногти



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Гайтана instagram.com/gaitanamusic

Украинская певица откровенно рассказала в соцсети, за что ей было стыдно

Счастливая женщина, мама и талантливая украинская певица с экзотической внешностью считает, что нет ни одного человека на земле, который был бы доволен на сто процентов своей внешностью. Да и самокритика в жизни очень помогает, если она не превращается в комплексы. Своими мыслями на эту тему артистка решила поделиться на своей странице в соцсети.

«Нет ничего плохого в том, чтобы быть самокритичной. Я не встречала людей, которые на 100 % довольны собой... Всегда есть то, что хотелось бы прикрыть, изменить или отрезать. Но меня всегда восхищают люди, которые могут открыто заявить о своих комплексах. Начну с себя.

Когда-то я кусала ногти и они были в ужасном состоянии, стыдно было даже прийти в салон. Я постоянно прятала руки от всех, а на сцену одевала перчатки», - написала певица на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что Гайтана также самокритично относиться не только ко своей внешности, но и к творчеству.

Несколько лет назад, после участия в конкурсе «Евровидение» Гайтана внезапно исчезла с телеэкранов, не снимала новых клипов, не появлялась на светских мероприятиях.

«Думаю, я не должна была ехать на «Евровидение», – говорит артистка. – Если вы уже чувствуете, что все не туда пошло, то нужно остановиться. Вместо того, чтобы разорвать свои отношения и начать разбираться в своей жизни, я шла, как на автопилоте», - призналась артистка в недавнем интервью.

После участия в международном конкурсе Гайтана ушла в творческий отпуск, разошлась с продюсером и любимым мужчиной Эдуардом Климом, а через время артистке удалось изменить свою жизнь и встретить новую любовь.