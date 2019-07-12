Екатерина Бужинская похвасталась роскошным формами в купальнике



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Екатерина Бужинская

Артистка приехала в Болгарию

В Болгарии состоялся ежегодный международный конкурс украинской песни имени Екатерины Бужинской «Украина - это мы». Участниками стали дети из Украины, Болгарии и других европейских стран, которые пели и народные песни, и классику, и песни современных исполнителей. Конкурс проходил в болгарском городе Ахелой, куда вместе с собой Екатерина взяла старшую дочь Елену, которая поддерживала маму на мероприятии.

Младшие дети артистки остались в Софии с ее мужем, поскольку на сей раз Екатерина решила не томить их дорогой расстоянием в четыре часа.

Кроме работы Екатерина Бужинская успела сделать фотосессию у моря в модном купальнике украинского бренда.

Фолловеры оценили роскошные формы певицы и оставили сотни восхищенных комментариев в соцсети.

Джерело: ТСН