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    Шоу-биз

    Екатерина Бужинская похвасталась роскошным формами в купальнике

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    Екатерина Бужинская - Екатерина Бужинская похвасталась роскошным формами в купальнике
    Екатерина Бужинская

    Артистка приехала в Болгарию

     В Болгарии состоялся ежегодный международный конкурс украинской песни имени Екатерины Бужинской «Украина - это мы». Участниками стали дети из Украины, Болгарии и других европейских стран, которые пели и народные песни, и классику, и песни современных исполнителей.  Конкурс проходил в болгарском городе Ахелой, куда вместе с собой Екатерина взяла старшую дочь Елену, которая поддерживала маму на мероприятии.

    Младшие дети артистки остались в Софии с ее мужем, поскольку на сей раз Екатерина решила не томить их дорогой расстоянием в четыре часа.

    Кроме работы Екатерина Бужинская  успела сделать фотосессию у моря в модном купальнике украинского бренда. 

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    Екатерина Бужинская похвасталась роскошным формами в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась роскошным формами в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась роскошным формами в купальнике

    Фолловеры оценили роскошные формы певицы и оставили сотни восхищенных комментариев в соцсети.

    Джерело: ТСН

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