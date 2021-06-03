Коронавирус забрал жизнь известного украинского актера (фото)

Именно Шептекита задал определенную шкалу художественных ориентиров, которая определила основы Молодого театра

После тяжелой болезни ушел из жизни Народный артист Украины Валерий Шептекита. Об этом сообщил заслуженный журналист Олег Вергелис на своей странице в сети Facebook. Вергелис рассказал, что один из основателей Молодого театра умер из-за коронавируса. «Он был репертуарным символом этого театра в течение нескольких десятилетий ... Светлая память ...», - написал Вергелис.

Шептекита родился 20 декабря 1940 в городе Тлумач Ивано-Франковской области. В 1967 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

Работал в театрах Ровно, Донецка, Сум, Черновцов, Львова. За это время в его творчестве насчитывалось где-то 120 ярких ролей. В Молодой театр пришел опытным актером. Он, фактически, является его учредителем.

Именно Шептекита начал определенную шкалу художественных ориентиров, которая во многом определила основы Молодого театра.

Свободно владея всеми цветами изобразительной палитры, пластикой и техникой, он создает характеры от бытовых до остро-характерных, от гротескных к поэтическим. Ему была свойственна достоверность, любовь к родному слову, тонкое чувство жанра, его работы отмечаются оригинальностью трактовки, глубиной замысла, выразительностью внешнего рисунка.

Шептекита также снимался в таких фильмах: «Гуси-лебеди летят» (1974), «Сад Гефсиманский» (1993), «Роксолана: Настуня» (1997-1998), «Богдан-Зиновий Хмельницкий» (2006) «Девять жизней Нестора Махно »(2006)« Я, ты, он, она »(2018) и др.

Шептекита был актером дубляжа. Он озвучил ряд известных мультфильмов «Аладдин», «Король Лев» (3 части), «Рождественская история», «История игрушек-2», «Одинокий рейнджер», «Гадкий я-2", "Мэри Поппинс возвращается» и другие.