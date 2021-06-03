  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях

    В этой подборке мы собрали самые смешные и необычные фото со съёмок известных фильмов

    Кинопроизводство — дело сложное, но увлекательное, интересное и нередко довольно веселое. Это можно заметить по фотографиям со съемочных площадок, на которых запечатлено то, что зрители вряд ли увидят на экране, когда фильм будет полностью закончен.

    В этой подборке мы собрали самые смешные и необычные фото со съёмок известных фильмов о супергероях вселенной Marvel.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях
    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

    Читайте также: Девушка заказала пикантное черное платье, а получила элегантный мешок для мусора (фото)

    .

    Теги: кино шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях