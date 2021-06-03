Курьезные фото со съемок известных фильмов о супергероях

В этой подборке мы собрали самые смешные и необычные фото со съёмок известных фильмов

Кинопроизводство — дело сложное, но увлекательное, интересное и нередко довольно веселое. Это можно заметить по фотографиям со съемочных площадок, на которых запечатлено то, что зрители вряд ли увидят на экране, когда фильм будет полностью закончен.

В этой подборке мы собрали самые смешные и необычные фото со съёмок известных фильмов о супергероях вселенной Marvel.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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