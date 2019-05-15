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    Шоу-биз

    Старшая дочь Ким Кардашьян сняла свой первый клип

    • Розсилка
    Старшая дочь Ким Кардашьян сняла свой первый клип

    Пятилетняя Норт Уэст выступила в роли режиссера своего домашнего фан-клипа на трек «Old Town Road» рэпера Lil Nas X. Она также отвечала за хореографию в видео

    С такими родителями как Канье Уэст и Ким Кардашьян не удивительно, что девочка уже с малых лет берет в свои руки камеру и руководит съемками. Норт нарядила себя и маму в ковбойские образы и срежиссировала клип на один из самых популярных треков в США — «Old Town Road» держится на первой строчке чарта Billboard Hot 100 уже шестую неделю.

    «Чем мы занимаемся в декретном отпуске… Режиссер и хореограф — Норт Уэст» — подписала видео Ким.

    В то время как Кардашьян, которая не особо любит танцы, практически не демонстрирует каких-либо движений, Норти буквально зажгла. Девочка не только танцевала, но еще и успевала петь — кажется в звездном семействе растет прирожденная артистка.

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    Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

    За несколько часов ролик собрал свыше 13 миллионов просмотров. В комментариях все единодушно восхитились талантливой малышкой, а рэпер Lil Nas X даже перепостил ролик себе, шутливо написав, что теперь этот трек принадлежит Норт.

    Джерело: graziamagazine.ru

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