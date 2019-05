Вся в мать: Дженнифер Лопес показала, как поет ее 11-летняя дочь



Дженнифер Лопес

49-летняя певица и актриса поделилась роликом на своем YouTube-канале

Новое видео Дженнифер Лопес посвятила первому живому выступлению с песней Medicine, которую она представила в апреле этого года. В видео певица показала, как готовилась к концерту и разучивала вместе с танцорами номер. Параллельно она делилась эмоциями и своими ощущениями. Например, она призналась, что сильно устает и грустит из-за того, что съемки фильма Hustlers закончились.

Одной из героинь видео стала 11-летняя дочь певицы Эмма. Во время репетиции Джей Ло предложила девочке исполнить какую-нибудь композицию под аккомпанемент. Эмма исполнила песню американской певицы Алиши Киз If I Ain’t Got You.

Педагог по вокалу, который в момент мини-выступления, оценил голос дочери Лопес. Все, кто находились в помещении, восхитились вокальными данными Эммы.

Джерело: graziamagazine.ru