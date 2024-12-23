Степан Гіга пішов слідом «Океану Ельзи» і оголосив концерт у столичному Палаці спорту

У 2022 році Степан Гіга став кумиром молоді з піснями: «Цей сон», «Яворина», «Третій тост» та «Золото Карпат»

Вартість квитків у vip-секторі сягає майже 4 тис. грн

Народний артист України Степан Гіга оголосив про концерт у столичному Палаці спорту, який відбудеться 2 березня о 18:00. Про це повідомляють сервіси з продажу квитків. Співак готує великий виступ у столиці за участю гурту «Друзі мої» та ще кількох артистів, серед яких діти Гіги.

Вартість квитків стартує від 490 грн до майже 4 тис. грн у секторі із VIP-місцями.

Варто зауважити, що фанатам Гіги можна й не чекати весни. Артист має ще один концерт у столиці, призначений на 9 січня. Захід пройде у Міжнародному центрі культури і мистецтв (колишній Жовтневий палац).

Степан Гіга почав карʼєру артиста ще у 1980-х роках. 1998 року стає заслуженим артистом України, а вже за чотири роки, 28 грудня 2002 року отримує звання народного артиста України.

Однак, шалена популярність накрила артиста у 2022 році. Степан Гіга став зіркою соціальних мережах та кумиром молоді з піснями: «Цей сон», «Яворина», «Третій тост» та «Золото Карпат». Також у 2022 році Степан Гіга оголосив всеукраїнський та світовий тури на підтримку ЗСУ.

До слова, цього року у Палаці спорту відбулося чимало концертів відомих знаменитостей. Так, співак Артем Пивоваров 19, 20 і 22 квітня виступав із сольними концертами в київському Палаці спорту на підтримку Збройних сил України. 30 серпня у Києві відбувся перший концерт найзагадковішої української співачки Klavdia Petrivna. Вона зібрала два Палаци спорту поспіль. Восени п'ять Палаців спорту зібрав Океан Ельзи.

21 грудня 2024 року, в Палаці спорту відбувся концерт співака Макса Барських «Різдвяний Зорепад». Це вже був третій концерт співака такого масштабу за останній рік.