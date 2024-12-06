У Львові на концерті Наталі Бучинської знепритомнів гітарист (відео)

Співачка у своїх соцмережах про інцидент нічого не повідомляє

Гітарист Лесик знепритомнів під час концерту, йому викликали бригаду медиків

Під час концерту української співачки Наталії Бучинської у Львові стався інцидент, через який на концерт викликали швидку допомогу. Відповідне відео розміщено у телеграм-каналі «Львівич. Новини».

«Під час концерту Наталії Бучинської, на сцені знепритомнів артист та гітарист Лесик. На місце викликали медиків. Наразі стан невідомий», – пишуть у пабліку.

У Львові під час концерту Наталії Бучинської на сцені знепритомнів артист та гітарист Лесик pic.twitter.com/Xgw2Cpjthj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 6, 2024

Подробиці інциденту – що сталось з Лесиком та в якому він наразі стані – немає. Співачка у своїх соцмережах про цей інцидент нічого не повідомляє.

Нагадаємо, що 24 березня, Народна артистка України Наталія Бучинська виступала у Жовтневому палаці столиці з великою сольною програмою «Жоржини». На сцену виходили батько та донька співачки. Наталія Бучинська покаже обличчя свого чоловіка Олександра Якушева на концерті до 30-річчя своєї творчості. Про це вона сказала в інтерв'ю Олексію Суханову.

Нині Наталя Бучинська переживає черговий сплеск популярності, артистка перебуває у тривалому концертному турі, який не закінчується вже кілька років. Співачка відмовилася від російськомовного репертуару, кілька старих пісень переклала, але б'ють рекорди з прослуховувань її нові хіти.