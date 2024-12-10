Дружина Віктора Павліка пообіцяла заспівати з чоловіком

Віктор Павлік готується до сольного концерту у Києві

Український співак Віктор Павлік планує виступити із сольним концертом у київському Палаці «Україна». Про це сьогодні, 10 грудня, повідомила в Instagram Stories його дружина й концертна директорка Катерина Репяхова даючи відповіді на запитання підписників.

«Привідкрию вам наші плани. Ми почали готуватися до великого сольного концерту Віктора Павліка в Палаці «Україна» на 60 років, – написала дружина артиста. – Саме там ми заспіваємо дуетом. Це буде за рік. Дасть бог, можливо, і синочок заспіває разом із нами».

Дружина співака додала, що Павлік, якому 60 років виповниться наприкінці грудня 2025 року, виступатиме в супроводі оркестру.

Український співак Віктор Павлік планує виступити із сольним концертом у київському Палаці «Україна» Instagram Stories Катерини Репяхової

Нагадаємо, Віктор Павлік зіграв весілля з блогеркою і концертною директоркою Катериною Репяховою, яка молодша за нього на 29 років. Співак із блогеркою офіційно одружилися чотири роки тому, 12 травня 2020 року, однак весілля організувати не встигли через пандемію, а потім і повномасштабне вторгнення. Для святкування весілля Павлік та Репяхова чекали на мирні часи, однак після того, як співак у травні переніс серйозну операцію на серці, його дружина вирішила більше не відкладати церемонію. Одночасно із весіллям подружжя відсвяткувало ще й четверту річницю шлюбу, оскільки не могли зробити цього 12 травня через перебування Павліка у лікарні.

Про роман Віктора Павліка з його концертною директоркою Катериною Репяховою стало відомо в червні 2019 року. Пізніше артист підтвердив, що розлучився з дружиною Ларисою, з якою прожив у шлюбі понад 25 років. Згодом Павлік освідчився Реп’яховій і в них у 2021 році народився син Михайло.

Як повідомлялося, Віктор Павлік нещодавно переніс складну операцію на серці. У своєму фотоблогу дружина та концертний директор співака Катерина Репяхова вже оприлюднила перші кадри з Павліком, який добре переніс операцію, і вже виписався з лікарні. Вона запевнила, що життю співака тепер нічого не загрожує.