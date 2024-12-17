Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії

Reuters: у сховищі ЦБ Сирії лежить близько 26 тонн золота

У сховищі Центробанку Сирії колишній президент країни Башар Асад після своєї втечі залишив майже 26 тонн золота. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на сирійських чиновників. Зазначається, що у валютному еквіваленті вартість цього запасу становить $2,2 млрд.

При цьому в країні є лише невеликий обсяг резервів іноземної валюти у готівковій формі. Сховище, як зазначено, захищене від вибухів. Для його відкриття потрібні три ключі та кодова комбінація.

Нагадаємо, раніше Financial Times з посиланням на конфіденційні документи написала, що Центральний банк Сирії у 2018-2019 роках, коли Асад ще перебував при владі, відправив до Москви кілька літаків із готівкою. Уточнюється, що на борту було близько двох тонн купюр – доларів і євро, їхній еквівалент становив $250 млн.

До слова, після падіння в Сирії режиму Башара Асада почалося «полювання» за активами його родини та родичів за кордоном. Згідно з інформацією, серед активів – рахунки у швейцарських банках, нерухомість у Дубаї, бізнес у Відні.

Сам же колишній президент Сирії, диктатор Башар Асад заявив, що нібито залишався в Дамаску до ранку 8 грудня. Асад додав, що за час подій, що відбулися в країні, жодного разу не розглядав можливість втечі з країни і відставки. Це перша публічна заява Асада після втечі і падіння його режиму у Сирійській Арабській Республіці.