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Dzidzio прокоментував зупинку серця свого ексгітариста Лесика, з яким у нього був конфлікт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Михайло Хома та Олег Турко під час співпраці в гурті Dzidzio
фото з відкритих джерел

Зараз Олег Турко у реанімації у складному стані

Український співак Михайло Хома (Dzidzio) прокоментував зупинку серця свого колишнього колеги, гітариста Олега Турка, більш відомого як Лесика. Відповідне сторіз він опублікував у Instagram.

Він розповів, що Лесик після зупинки серця на концерті перебуває в реанімації та його стан не поліпшується.

Незважаючи на конфлікт, який був між колегами, Хома закликав своїх фанів фінансово допомогти родині та надав реквізити дружини.

«Сталася біда. У Лесика під час виступу на сцені зупинилося серце. Зараз він у реанімації у складному стані. Терміново потрібна наша фінансова допомога», – йдеться в повідомленні.

Dzidzio прокоментував зупинку серця свого ексгітариста Лесика, з яким у нього був конфлікт фото 1

Передісторія

5 грудня під час концерту у Львові у 57-річного музиканта сталася зупинка серця прямо на сцені. Попри оперативну реакцію присутніх та медиків, які надали першу допомогу та доставили його до реанімації, стан Лесика залишається вкрай важким.

Наразі Олег Турко перебуває у кардіологічному відділенні реанімації однієї зі львівських лікарень. Лікарі роблять все можливе, щоб стабілізувати його стан.

«57-річний чоловік був в критичному стані після перенесеної зупинки серця. Та відразу після поступлення у відділення серце пацієнта знову зпинилось. Лікарям довелося повторно проводити реанімаційні заходи.  Зараз він продовжує отримувати всю необхідну медичну допомогу для стабілізації життєвих функцій у відділенні інтенсивної терапії. Його стан вкрай важкий», – розповіли у відділення невідкладної медичної допомоги Лікарні Святого Пантелеймона, передає «Еспресо. Захід».

У травні він переніс складну операцію на серці.

Конфлікт між Dzidzio та Лесиком

У 2017 році власники бренду DZIDZIO відсудили у колишнього учасника і засновника цього гурту Олега Турка та гурту DZIDZ’off, який Турко створив після відходу з DZIDZIO у 2016 році, компенсацію за незаконне виконання восьми пісень під час святкового концерту до Дня Незалежності у Калуші.

Кожного із трьох членів DZIDZ’off зобов’язали сплатити по 116 тис. грн за порушення авторських прав та покрити витрати на проведення експертиз. Загалом сума відшкодування складає понад 398 тис. грн.

Як свідчить оприлюднене 2 листопада рішення Дніпровського райсуду Києва, причиною позову став концерт DZIDZ’off до Дня Незалежності у Калуші 2016 року. Під час концерту гурт Олега Турка виконав вісім пісень з репертуару DZIDZIO, права на які належать ТзОВ «Мейсон Ентертеймент».

Водночас сам Олег Турко («Лесик») подав зустрічний позов на «Мейсон Ентертеймент», вимагаючи скасувати договір про передачу прав на пісні гурту, укладений ще у 2012 році. За умовами цього договору Олег Турко передав «Мейсон Ентертеймент» права на використання низки пісень та кліпів, за які мав отримувати авторську винагороду у 1000 грн на рік за кожен твір. Однак суд відкинув вимоги Олега Турка, оскільки у 2012 році він таки підписався під договором про передачу прав на пісні.

Теги: співак сцена лікар артист концерт конфлікт

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