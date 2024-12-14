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Вінничанин здобув «золото» в Кубку світу з пара біатлону

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Вінничанин здобув «золото» в Кубку світу з пара біатлону
Олександр Казік разом з тренером і гідом Сергієм Кучерявим
фото: Національний комітет спорту людей з інвалідністю

Перемогу йому приніс виступ разом з тренером і гідом Сергієм Кучерявим

Вінничанин Олександр Казік здобув золото на першому етапі Кубка світу з пара біатлону в Фінляндії, перемігши у гонці на 7,5 км серед спортсменів з порушенням зору. Перемогу йому приніс виступ разом з тренером і гідом Сергієм Кучерявим. Про це повідомив Національний комітет спорту людей з інвалідністю.

Олександр Казік, дворазовий срібний призер зимових Паралімпійських ігор 2018 року. У 2022 році він став переможцем зимової Паралімпіади в Пекіні та виборов золото на зимовому Кубку світу з лижних перегонів і біатлону.

Разом з Казіком на змаганнях виступали й інші спортсмени збірної України. У біатлоні спринті 7,5 км срібні медалі отримали Сергій Романюк (категорія LW8, клас стоячи) та Людмила Ляшенко (категорія LW8, клас стоячи). Загалом на Кубку світу з пара біатлону в м. Вуокатті участь беруть 28 спортсменів з України, серед яких є представники з порушеннями опорно-рухового апарату Ірина Буй і Григорій Вовчинський.

Наступні перегони Кубка світу відбудуться 14 грудня – індивідуальна гонка на 12,5 км.

Нагадаємо, що жіноча збірна України потішила нагородою вже у перший змагальний день юніорського Кубка IBU з біатлону. 

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Теги: біатлон Збірна України золото медалі

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